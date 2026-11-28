

帝国データバンクは11月24日、2027年の正月向けおせち料理の価格調査を公表しました。対象は、百貨店やコンビニ、スーパー、外食チェーン、料亭などが販売する三段重か、3〜4人前の商品です。前年と比較できる106商品を調べたところ、平均価格は税込29,296円でした。

※帝国データバンク 2027年正月シーズン「おせち料理」価格調査

https://www.tdb.co.jp/report/economic/20261124-osechi27y/

前年（2026年正月）の29,098円からは198円、率にして0.7％の値上がりにとどまっています。前年の3.8％から上昇率は大きく下がり、比較できる2023年正月以降で最も小さな上昇率となりました。

材料が安くなったわけではありません。9月時点の前年比で、伊達巻は38％、生すけそうだらは71％、すじこは55％上がり、塩こんぶは約1.5倍になりました。東京都中央卸売市場の水産物の卸売価格を見ても、9月時点の1kgあたりで全品目の中央値が8.4％上がり、2022年以来の大きな伸びとなっています。重箱などの包装資材も値上がりが続いています。中東情勢を受けた原油やナフサの高騰で、プラスチック容器や化粧箱の価格も上がっているためです。

それでも、106商品のうち55商品は、価格を据え置くか引き下げました。値上げした51商品のうち、20商品は上げ幅が1,000円未満です。値上げ幅の区分で1,000円未満が最も多くなったのは、2022年以降の調査で初めてのことです。3,000円以上の大幅な値上げは、前年の16商品から10商品に減りました。帝国データバンクは、長引く物価高のなかで、消費者の「値上げ疲れ」を意識した価格設定が広がったとみています。

価格を据え置いた会社がとった手段として、帝国データバンクは4つを挙げています。高価な食材を別の食材に置き換える中身の見直し、グレードの集約と整理、材料の早期調達、包材の大量発注です。大手の量販店や百貨店のおせちでは、こうした手段でコストの増加を吸収し、売れ筋のグレードを中心に価格を据え置く例が目立ったといいます。一方、伊勢えびやあわびを使うホテルや料亭のおせちでは、数千円の値上げに踏み切る例もありました。

ただ、据え置きを「工夫で乗り切った」とまでは言い切れないようです。帝国データバンクは、据え置いた事業者の多くは利益を削って対応しているとみられ、食材の変更や内容量の見直しで価格を保つ余地は乏しいとしています。値札が同じでも、売る側の取り分は減っている可能性が高い、ということです。

買う側の動きも変わってきました。1品100円ほどから買える「単品おせち」で必要な品だけをそろえる人もいれば、肉料理中心のオードブルで正月を祝う人もいます。帝国データバンクは、おせち以外への流出も起きているとしています。原材料が高く、手作りがかえって割高になっている点は、おせちにとって追い風です。それでも、セットで買うか、単品やオードブルにするかは、値段と中身を見比べて選ばれているとみられます。同社は来シーズン以降、おせちならではの価値と価格に見合う満足感をどう示すかが各社の商戦を左右するとみています。

先ほどの4つの手段は、副業で物を売る人にもそのまま応用できます。ハンドメイドの雑貨でも焼き菓子でも、急に値上がりした材料が1つあれば、そこだけ別の素材に替えられないかをまず考えられます。種類を絞れば、材料をまとめて買えて、作る手間も減ります。季節の商品なら、材料や梱包資材を早めにまとめて買うことで、単価を下げやすくなります。ただし、売れる見込みのない分まで買ってしまうと、在庫が残り、お金も眠ったままになります。

値上げする商品と、価格を守る商品を分ける考え方も、おせちの売り場に表れています。帝国データバンクによると、節約志向に応える1万円前後の商品と、10万円を超える高級品との二極化が続いています。ここから読み取れるのは、安さで選ばれる商品は価格を守り、素材や手間で選ばれる商品は理由を示して値上げする、という分け方です。

副業の小さな商売で価格を据え置くと、削られるのはたいてい、自分の作業時間に対する取り分です。値札を変えないと決める前に、1個あたりの材料費と、かかった時間を書き出してみてください。どこなら動かせるのかが見えてきます。年末に向けて何か売る予定がある人は、この冬の1品で、まずその書き出しから始めてみてはいかがでしょうか。

（新井 一：起業コンサルタント）