プライベートで旅行に行くと、「職場のみんなにお土産を買うべきかな?」と悩む人も多いのではないでしょうか。過去に上司や同僚からもらったことがあっても、金銭的な余裕がなかったり荷物になるのが嫌だったり、さまざまな理由で買いたくないと思うこともありますよね。それでも、「旅行の話をしたのに買って行かないと、印象が悪くなるかも…」と気になってしまう人もいるはず。

そこで今回はマイナビニュース会員に、“旅行に行ったら職場へのお土産を買うべきか”について聞いてみました。気になるみんなの本音とは…?

旅行に行ったら職場へのお土産を買うべきと答えた人はどれくらい?

マイナビニュース会員に、旅行に行ったら職場へのお土産を買うべきだと思うか聞いたところ、回答は以下のようになりました。

買うべき…50.3%

買わなくてもいい…49.7%

今回のアンケートでは、「買うべき」派が多いという結果に。僅差ではありますが、買うべきと考えている人がこれだけいることを考えると、買って行くほうがいいのかもしれません。

買うべき・買わなくてもいい、それぞれの理由とは?

買うべきだと思う人、買わなくてもいいと思う人、それぞれにその理由についても聞いてみたので、紹介していきます。

買うべき派の理由

「旅行で仕事を休んでいるのでお土産を購入するのがマナーかと思います」(43歳男性)

「旅行に行った人は皆購入しているし、社会人としての最低限のマナーだと思っているから」(53歳男性)

「旅行に行ってお土産を買ってくるというのは私的には常識に近いものがあるので買わない選択肢はないです」(44歳女性)

「旅行に行っているので、礼儀としてはお土産を買っていくべき。印象が良い」(35歳男性)

「休んでいる時に自分の業務をカバーしてくれた同僚へ感謝の気持ちを伝えるため」(49歳男性)

「旅行に行っている間は私の代わりに仕事をしてくれるところもあるので、お土産は買わなきゃなと思っています」(41歳男性)

「休みをもらっているので義理とコミュニケーションで必要だと思った」(40歳男性)

「いつも上司や同僚にはお世話になっているので買うのは当たり前」(56歳男性)

「休んでいる時の迷惑料だと思って、毎回購入しています」(53歳男性)

「買ってきてくれる人がいるのでそのお返しの意味も含めて買うようにしています」(48歳男性)

「甘い物などのお土産があると、職場の雰囲気が和やかになるから」(49歳女性)

「おすそ分けの文化じゃないですが人間関係の潤滑油になる」(53歳男性)

「コミュニケーションの助けになるので」(43歳男性)

「買ってこないと空気の読めない人扱いをされるから」(43歳男性)

「買っておかないと後が面倒くさい。他の人が買ってくる可能性があるから」(38歳男性)

「他の人のお土産ももらっているので買ってこないと気持ちがすっきりしない」(59歳男性)

「あげてマイナスになることはないが、あげないとマイナスになることはある」(42歳男性)

買うべきと答えた人たちの回答からは、「社会人としてのマナー・礼儀である」という声が目立ちました。そのほか、職場の雰囲気をよくするために買っているという声もあります。

買わなくてもいい派の理由

「プライベートと職場の付き合いは切り離すべきだと思うから」(49歳男性)

「プライベートなので気にする必要はない。買ってこられると逆に気を遣う」(54歳男性)

「プライベートで行った場合は買ってくる必要はない」(59歳男性)

「もらっても嬉しくないし、プライベートは関係ないから」(48歳男性)

「プライベートだし、黙っていればわからないから」(52歳女性)

「事前に頼まれていたなら話は別だが､事務的なものなら要らない。期待している人もないし､相手にとってもプレッシャーになる」(54歳男性)

「きりがないから。お返ししなきゃという心理が働いてしまう」(44歳男性)

「お互いに余計な気を使わなくて良いから」(50歳男性)

「お互いに負担になってしまうから」(49歳男性)

「お互いに負担になるので、そんな習慣はない方が良い」(49歳男性)

「買ったところで特に感謝されないから」(43歳男性)

「特に喜ばれるわけでもないと思うし自分もいらない」(49歳女性)

「人の好みがわからないので、もらっても嬉しくないかもしれない」(41歳男性)

「配る相手が多すぎて負担が大きい」(43歳男性)

「あげる人とあげない人の線引きが面倒臭いから」(46歳男性)

買わなくてもいいと答えた人たちからは、「プライベートと仕事は別」「お互いに負担になる」といった声が多くあがっています。あげることが迷惑になるのではないかと考える人も少なくないようです。

まとめ

職場へのお土産は義務ではなく、個人の自由です。無理に買う必要はないでしょう。ただ、“社会人としてのマナー”と考える人も一定数いるようなので、「印象が悪くなったらどうしよう…」という不安があるなら、買ったほうがいいかもしれません。よく考えて後悔しない選択をしてくださいね。

調査時期: 2026年10月28日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 302人

調査方法: インターネットログイン式アンケート