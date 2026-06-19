あなたは、今の仕事を楽しいと感じていますか? 仕事を楽しく感じられずつらい日々を過ごしていると、「みんなも同じかな」「楽しく感じている人っているのかな」と気になってしまう人も多いのではないでしょうか。そこで今回はマイナビニュース会員にアンケートで、仕事を楽しく感じるかどうか聞いてみました。はたしてその結果は…?

仕事を楽しいと感じている人はどれくらい?

マイナビニュース会員に「仕事を楽しいと感じますか?」と聞いたところ、結果は以下のようになりました。

はい…53.5%

いいえ…46.5%

なんと半数以上が「はい」と回答。意外にも楽しく仕事している人は多いようです。

仕事を楽しく感じていない人は、「いったいなぜ楽しいの…?」と気になりますよね。今回は、その理由についても聞いてみたので紹介していきます。

仕事を楽しいと感じている理由は?

「仕事をするほどスキルが上がっていくのが分かるから」(男性/繊維・アパレル)

「知らなかったことが知れる」(男性/サービス)

「新しいことを常に身につけられるため」(男性/その他)

「新しい自分に気付ける瞬間があるから」(男性/レジャーサービス・アミューズメント・アート・芸能関連)

「自分のスキルが高まっていくことに喜びを感じるから」(男性/ソフトウェア・情報処理)

「新しいことを教わりそれが自分で1人前に出来て進歩していくことが楽しい」(男性/その他)

「高度な仕事ではないが、自分で段取りを考えて効率が良くなるように工夫しながら進められるのが楽しい」(男性/ガラス・化学・石油)

「ノルマが分かりやすく達成感がある」(男性/物流・倉庫)

「やればやるだけ成果が見えるから」(男性/農林・水産)

「やるべきことがはっきりしており、それをこなしていくことに楽しさを感じます」(男性/建設・土木)

「人から感謝されるなど、やりがいを感じる場面があるから」(男性/通信関連)

「人のために仕事をして感謝されることにやりがいを感じるから」(男性/海運・鉄道・空輸・陸運)

「人の為になっているという手応えがあるからです」(男性/サービス)

「常に時間に追われる仕事だが、お客さんから『ありがとう』や『お疲れ様』と言われることがあるから」(男性/海運・鉄道・空輸・陸運)

「仕事内容は責任が重くプレッシャーも感じるが、日々やりがいを感じるから」(女性・その他メーカー)

「やりがいを感じており、職場の人間関係についても特に不満を感じないため」(男性/精密機器)

「自分に合っている仕事だと思うから」(男性/旅行・観光)

「働きたい業界で、性格上、自分に最も合っている職種で働けているから」(男性/放送・新聞)

「自分の得意分野の業務を任されているので」(男性/公益・特殊・独立行政法人)

「自分の趣味が仕事になっているので楽しく充実していると感じています」(男性/ゲーム関連)

「細かい部分まで気がつくという自分の強みが活かせていると感じるから」(男性/教育)

「裁量も与えられていて責任も感じるが、大事な仕事が取れたときの喜びは本当に大きい」(男性/人材派遣・人材紹介)

「夢を持って仕事ができているから」(男性/専門商社)

「社会貢献しながら、お給料がもらえるから」(女性/その他電気・電子関連)

「楽しめるように変換して仕事をするようにしているから」(男性/銀行)

「毎日違う作業ができて飽きないので楽しい」(男性/その他)

「色々な場所へ出張に行き各地の美味しい物を食べられるから」(男性/プラント・エンジニアリング)

「職場の人間関係が良好だから」(男性/サービス)

「フルリモートでマイペースにできるから」(女性/農業協同組合)

自身の成長や学びを実感できることが楽しいという声が特に多く寄せられました。このように感じられる人は、どの仕事をしても楽しめそうですね。また、成果や目標達成が見えやすい環境であるというのも大事なことだとわかります。

まとめ

いかがでしたか? 仕事が楽しくないと感じている人は、今の職場が合っていない可能性もあります。「もっと仕事を楽しみたい!」という思いがあるなら、転職にチャレンジしてみるのもいいかもしれません。

ただ、転職も簡単なことではないので、なかなか踏み出せないという人も多いはず。その場合は今の仕事の中で自分なりの目標を立ててみたり、作業を楽しめるよう工夫してみたりするのがおすすめです。

仕事を楽しく感じられると生活にハリが出ます。ぜひ自分なりの楽しさを見出して、明るい毎日を送ってくださいね。

調査時期: 2026年5月22日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 301人

調査方法: インターネットログイン式アンケート