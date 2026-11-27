ミランは現地時間26日、ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第5節でオリンピアコスの本拠地に乗り込み、4－2で勝利した。試合後、ミランを率いるルベン・アモリム監督が、『スカイ・イタリア』を通して試合を振り返るとともに、同試合の全4ゴールに絡んだアタッカーについて語った。

今季ELではここまで1勝3敗と、芳しくないリーグフェーズ前半戦を過ごしたミラン。ここまで3勝1分けと無敗を維持するオリンピアコスとのアウェイゲームでは、後半立ち上がりまでに2点のリードを許し、苦しい立場に立たされる。

それでも56分、自陣からドリブルで持ち運んだイングランド人FWオマリ・ハッチンソンが、左足でのミドルシュートで1点を返すと、同選手を中心に、ミランが反撃の体制を整える。63分にはハッチンソンが上げたクロスボールを、イタリア代表FWアルファジョ・シセがヘッドでねじ込み同点に追いつくと、71分にはまたもハッチンソンのクロスから、アメリカ代表FWクリスチャン・プリシッチがボレーシュートを沈める。90＋5分には、ハッチンソンがカウンターの起点となるスルーパスを送ると、最後はベルギー代表MFディエゴ・モレイラが仕上げ、最終的には4－2と逆転勝利。ミランが今季ELで2勝目を手にした。

試合後、アモリム監督は「後半は良いパフォーマンスだったが、試合を通して多くのミスがあったことも事実だ。ここに関しては、改善が必要だ」と、逆転劇にも気を緩めることなく、反省点を口にする。「しかし、多くの選手の復帰もあり、チームにとっては前向きな一夜になった」と主張。「我々が非常に強いチームになるためには、やるべきことが山積みだが、チームにはその気概がある。この勝利が、何かのはじまりになればいい」と続け、このパフォーマンスを一過性のものとするのではなく、定期的なものとするためにさらに成長することを誓った。

また、全4ゴールに絡み、ミランの逆転劇の立役者となったハッチンソンにも言及。23歳のアタッカーは今夏、ノッティンガム・フォレストからのレンタル移籍でミランに加わったが、「誰か選手を獲得する時、それは獲得する側がその選手を信頼しているからに他ならない」とアモリム監督。「我々には、彼のような特徴を備えた選手が必要だったんだ」と振り返ると、オリンピアコス戦で見せたパフォーマンスを称えつつ、さらに伸びる可能性があるとも語った。

「彼は狭いスペースでのプレーが非常に得意な選手だ。そうした特徴を遺憾なく発揮してくれたが、もっとできるポテンシャルを秘めている。ボールを持った状態での彼らしい突破だって、もっと頻繁に繰り出せるようになるだろう」

次節は12月10日に行われ、ミランはホームでサンダーランドと対戦する。

【ハイライト動画】ハッチンソンがミラン攻撃陣に火をつける！