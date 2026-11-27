ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第5節が現地時間で26日に行われ、ミラン（イタリア）はアウェイで（オリンピアコス）と対戦した。

現在、セリエAでは8勝3分け1敗を記録し、4位につけるミラン。首位ラツィオを勝ち点差「5」で追いかけるなど、上位争いに身を置いているが、ELでのスタートは芳しくない。前節終了時点での成績は1勝3敗。第2節では敵地でザルツブルク（オーストリア）を4－0で破ったものの、残る3戦はいずれも黒星と、厳しい戦いを強いられている。

これ以上勝ち点を落とすと、プレーオフを経由せずに決勝トーナメントへ進める8位以内への浮上が難しくなると見込まれるなか、今節はここまで3勝1分けと、今季ELで無敗を維持するオリンピアコスのホームに乗り込んだ。

試合が動いたのは31分。オリンピアコスが左コーナーキックを獲得すると、グスタボ・サの蹴ったボールは、ロレンツォ・ピロラの頭にピタリ。強烈なヘディングシュートはバーに当たると、GKマイク・メニャンに当たってゴールに吸い込まれ、ホームチームが先制した。

ミランは34分、アルドン・ヤシャリからのスルーパスで背後のスペースを突いたアルファジョ・シセに決定機が到来。飛び出してきたGKシュテファン・オルテガと交錯しながら、最後は左足で無人のゴールへシュートを放ったが、決死のカバーを見せたピロラにかき出される。前半はオリンピアコスの1点リードで終了した。

後半に入ると立ち上がりの49分、オリンピアコスは敵陣でミランのビルドアップを引っ掛けると、レモ・フロイラーからのスルーパスに抜け出したジョッタ・シウバが、冷静にゴールネットを揺らし、ホームチームがリードを広げる。

ミランとしては、アウェイで2点ビハインドと苦しい状況に立たされたが、56分、23歳のアタッカーがミランに火をつける。自陣からドリブルを開始したオマリ・ハッチンソンが、スピードを上げてジェルソン・マルティンスの前に入り込み、カットインから左足でミドルシュートを叩き込む。独力での突破からミランに待望の1点をもたらす。

続く63分には、敵陣右サイドでボールを受けたハッチンソンが、得意の左足でインスイングのクロスボールを送ると、ファーサイドへ飛び込んだアルファジョ・シセがヘディングシュートをねじ込む。これでスコアは振り出しに。だが、この日のミラン、そしてハッチンソンは、このままでは止まらない。

71分、右サイドをドリブルで切り裂いたハッチンソンが、縦突破から右足でクロスボールを送ると、ペナルティエリア内で待っていたクリスチャン・プリシッチが、ダイレクトでボレーシュートを突き刺す。これでミランが逆転に成功すると、後半アディショナルタイムには、オリンピアコスのコーナーキックを跳ね返したところからカウンターへ移る。自陣で相手を外し、前を向いたハッチンソンがスルーパスを送ると、敵陣のスペースに侵入したプリシッチがダイレクトで折り返し、最後はディエゴ・モレイラが左足でダメ押しの4点目を奪った。

試合はこのままタイムアップ。ミランは今季ELで、3試合ぶり2勝目を記録。その立役者となったのは、1ゴール2アシストをマークしただけでなく、4点目の起点にもなり、圧倒的なパフォーマンスを見せたハッチンソンだった。一方で、オリンピアコスは今大会初黒星を喫した。

次節は12月10日に行われ、ミランはホームでサンダーランド（イングランド）と、オリンピアコスはアウェイでツェリエ（スロベニア）と、それぞれ対戦する。

【スコア】

オリンピアコス 2－4 ミラン

【得点者】

1－0 31分 マイク・メニャン（OG／オリンピアコス）

2－0 49分 ジョッタ・シウバ（オリンピアコス）

2－1 56分 オマリ・ハッチンソン（ミラン）

2－2 63分 アルファジョ・シセ（ミラン）

2－3 71分 クリスチャン・プリシッチ（ミラン）

2－4 90＋5分 ディエゴ・モレイラ（ミラン）

【ハイライト動画】ハッチンソンがミラン攻撃陣に火をつける！