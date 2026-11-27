バイオテックは11月20日、「愛知県民の"髪の見た目"意識に関する全国比較調査」の結果を発表した。同調査は11月13日、愛知県在住の20～69歳の男女431名と、愛知県以外に住む同年代の男女417名を対象に、インターネットで実施した。

同じ男性の生え際の位置だけを段階的に変えた6枚の画像を見せ、「薄毛」と感じ始める画像を尋ねたところ、愛知県民で最も多かったのは「8cm」(41.7%)で、「7cm」(31.3%)が続いた。平均は7.39cmで、他県(7.41cm)とほとんど変わらなかった。生え際7cm以下の段階で薄毛と感じる人は、愛知は45.1%、他県は43.7%だった。

40代の対象者に、過去3カ月間に自分の髪型や髪の状態が気になって取った行動を尋ねたところ、最も多い回答は「帽子などで髪を隠した」(17.1%、他県は5.8%)だった。育毛・頭皮ケアの専門サロン、美容室・理容室でのヘッドスパなどの頭皮ケア、薄毛治療のいずれかを利用した人は、愛知では11.3%で、他県の3.4%の約3倍となっている。

育毛サロンに2024年1月～2026年11月までに入会した人のうち、40代の割合は愛知県内の2サロンで35.8%だった。愛知県外のサロン(23.5%)の約1.5倍となっている。2015年～2021年までは、愛知県内のサロンでも40代は21.8%で、県外(21.3%)とほぼ同じだった。2024年以降は、愛知県内のサロンでだけ40代の割合が高まっている。

初対面の相手の印象を判断する際、髪型や髪の状態が「重要(非常に重要＋やや重要)」と答えた愛知県民は66.6%だった。髪型やボリュームの変化と服装の変化を比べると、47.6%が「髪の変化のほうが印象への影響が大きい(計)」と答えている。