ゴリラクリニックによる連載「男のアンチエイジング」では、ゴリラクリニック総院長・稲見文彦医師に取材。AGA（男性型脱毛症）やニキビなど、男性美容の分野でも利用が広がるオンライン診療。自宅から受診できる便利さがある一方、画面越しでは診断が難しい症状もあるという。オンライン診療で相談できる内容やメリット・デメリット、対面診療との使い分けについて聞いた。

男性美容のオンライン診療では何が相談できる?

――美容医療のオンライン診療では、どのような悩みを相談できるのでしょうか？

コロナ禍以降、オンライン診療は急速に普及し、美容医療の分野でもさまざまな悩みを相談できるようになりました。

男性美容では、主に男性型脱毛症（AGA）や勃起不全（ED）がオンライン診療で扱われることが多く、ニキビ治療や医療痩身などに対応するクリニックも増えています。

レーザー脱毛やシミ治療もカウンセリング自体はオンラインで実施可能ですが、施術を受けるには来院が必要です。

オンライン診療のメリットとは

――対面診療と比べた場合、オンライン診療にはどのようなメリットがありますか？

美容クリニックは大都市圏に集中しているため、近くに通院できるクリニックがない方にとってオンライン診療は大きなメリットとなります。

また、多忙により定期的に通院ができない場合でも自宅などから受診ができ、移動時間や交通費の負担を抑えられる点も魅力です。

さらに、治療内容や症状が安定していて、経過観察や定期的に同じ薬の処方を希望する場合には、オンライン診療が極めて便利で、効率的な選択肢といえるでしょう。

オンライン診療では判断が難しい症状も

――一方で、オンラインでは判断が難しい症状やデメリットはありますか？

オンライン診療では触診や聴診ができないほか、画面越しの視診にも限界があります。

そのため、色合いや形状をもとに診断を行うホクロやシミといった症状は、オンライン泣かせといえるほど、正確な診断が難しい領域です。

また、通信環境によって診察が十分に行えないリスクもあります。

こうした背景から、患者さまがオンライン診療を希望された場合でも、医師の判断により対面診療に切り替えるケースも十分考えられます。

写真やビデオ通話だけで肌や頭皮の診断はできる?

――写真やビデオ通話だけでも、肌や頭皮の状態を診断することはできるのでしょうか？

ある程度は可能です。

AGA（男性型脱毛症）は、現在の毛量や家族歴の情報から判断できるため、オンライン診療であっても比較的正確な診断が可能です。

ただし、頭皮を間近で確認することができないため、重要な所見を見落とすリスクも否めません。

また、前述のとおり皮膚の詳細な状態を画面越しで診察することは難しく、シミやホクロを正確に診断することはオンライン診療では極めて困難なのが実情です。

オンライン診療が向いている人、対面診療を選ぶべき人

――オンライン診療が向いている人、対面診療を選んだ方がよい人に違いはありますか？

治療内容や症状が安定し、定期的に同じ薬を継続している方は、オンライン診療が利用しやすいといえます。

また、近くに美容クリニックがない方や、多忙により移動時間の確保が難しい方にとっても、魅力的な選択肢となるでしょう。

一方で、複数の治療法を比較したい方や、症状の詳しい診察や検査を希望する方は、まず対面診療を選ぶのが安心です。

最近は、初診からオンライン診療に対応しているクリニックも増えていますが、対面診療との違いやメリット・デメリットをしっかり把握しておくことが重要です。

初めてオンライン診療を受ける際の注意点

――初めて美容医療を利用する男性がオンライン診療を受ける際、注意した方がよいことはありますか？

オンライン診療は非常に便利ですが、対面診療と全く同じ情報が得られるとは限りません。

画面越しで確認できる情報にはどうしても限界があるため、診断内容や治療方針によっては対面診療や検査が必要となるケースもあります。

そのような可能性も理解したうえで、上手に利用しましょう。

また、オンライン診療を受診する環境にも注意が必要です。

診療中はプライバシーがしっかりと確保できる場所を選び、職場のPCや移動中の受診は避けてください。

なお、車内で受診する場合は、必ず安全な場所に停車してから利用しましょう。