オンライン診療やAGA治療など、医療業界のさまざまな情報を発信するサイトを運営するマーサリーはこのほど、「AGAスキンクリニックのAGA治療に関するアンケート」を行った。AGA治療を受けた人たちの満足度は何％?

1 調査の目的

マーサリーは今回、AGAスキンクリニックでAGA治療を検討している人向けに、実際にAGAスキンクリニックでAGA治療を受けた人から寄せられた生の声を交えて要点をまとめた。これからAGA治療を始めようと検討している人への判断材料として役立ててもらうことを目的に作成している。

2 調査結果

2.1 年齢・性別

回答した77名の年齢と性別は以下の通りだった。

初めてのAGA治療がAGAクリニックだった人は半数を超える

AGA治療経験について、「初めて」と回答した人が51.9%で、「他院を含め経験あり」と回答した人が48.1%となり、初めてのAGA治療がAGAクリニックだったと回答した人が半数を超えることがわかった。

2.3 AGAスキンクリニックでの治療期間はどのくらいですか?／2.4 現在の治療状況を教えてください

AGAスキンクリニックでの治療期間は「4〜6カ月」と回答した人が35.1%で最も多く、次いで「1〜3カ月」が27.3%、「1年以上」が23.4%という順となった。

現在の治療状況について、「継続している」と回答した人が61.0%と6割を超えて圧倒的に多かった。そのほか、「終了(解約・卒業)した」との回答が26.0%、「休止している」との回答が13.0%だった。

特に気になっている部位は「生え際」と「頭頂部」

2.5 特に気になっている部位はどこですか?／2.6 受診時点での悩みの深さに近いものを選んでください

特に気になっている部位は、「生え際」と回答した人が57.1%で最も多く、次に「頭頂部」が53.2%でこの2つが過半数となった。そのほか、「つむじ周り」(24.7%)、「抜け毛が増えた」(23.4%)、「全体的に薄い」(15.6%)という順で並んだ。

受診時点での悩みの深さに近いものを、選択肢から1つ選んでもらったところ、「軽度(見た目が少し気になる)」と回答した人が44.2%で最も多く、次いで「中程度(見た目でわかる)」との回答は32.5%となり、「軽度〜中程度」で受診をした人が8割近くを占めていることがわかった。

また、「予防・現状維持が目的(まだ薄毛は軽い)」と回答した人も18.2%で2割程度おり、「重度(かなり気になる)」との回答は僅かだった。

一番重視していた治療の目的は、「発毛(増やしたい)」が約6割

一番重視していた治療の目的について、「発毛(増やしたい)」と回答した人が59.7%と約6割となり最も多かった。次に「予防(進行を止めたい)」との回答が29.9%と3割となり、これらの治療目的を一番重視していた人が回答者全体の9割にのぼることがわかった。

受診前に一番不安だったことは、「効果が出るか」と回答した人が42.9%で最も多く、次に、「費用(総額・月額)」(37.7%)、「副作用・安全性」(15.6%)という順で並んだ。そのほか、「人にバレる(プライバシー)」や「勧誘や契約(押し売り)」と回答した人もいたが僅かで、「通院の手間・時間」と回答した人はいなかった。

AGAスキンクリニックを選んだ理由は、「口コミ評価が良かった」との回答が70.1%で最も多く、次に「実績・症例数が多く安心できそうだった」が51.9%、「料金がわかりやすい/予算に合いそうだった」が45.5%で続いた。

そのほか、「院数が多く通いやすい」(24.7%)、「プライバシー配慮がありそうだった」(15.6%)などの回答も一定数集まった。

2.10 最終的な決め手を教えてください

AGAスキンクリニックを選んだ最終的な決め手ついて、自由記述で回答してもらった。

■口コミでの評判が良くて安心して任せられると思ったので。(男性 50〜54歳)

■知人が利用していてかなり薄毛が分からなくなっていたので、私にも効果があるかもしれないと思ったというのが最終的な決め手です。(男性 45〜49歳)

■アクセス面の利便性が高く21時まで対応されていたので、平日の仕事後などでも通いやすいと感じたのが最終的な決め手になりました。(男性 40〜44歳)

■症例数が多くイメージがわいたこと。(男性 35〜39歳)

■オンラインなので周りを気にしないのが決め手。(女性 40〜44歳)

■こういった治療は長くかかるので長く通える金額の病院を選びました。(女性 40〜44歳)



「口コミ」「利便性」「症例数の多さ」「価格」などが最終的な決め手になったという回答が多くみられた。

受診スタイルは、オンライン中心が主流に

AGAスキンクリニックでの受診スタイルがどれに近いかについて、選択肢から1つ選んでもらった。

「オンライン中心(※初回以降など)」と回答した人が49.4%で最も多く、回答者の約5割がオンライン中心で診察を受けていることがわかった。

また、「対面のみ」と回答した人が26.0%、「対面+オンライン(併用)」との回答が24.7%だった。

2.12 受診した院(店舗名)を教えてください

自由記述で回答された受診院(店舗名)について集計した結果、「新宿院(新宿駅院を含む)」が9件で最多だった。次いで「札幌院(5件)」「梅田院(4件)」「立川院(3件)」が続いた。

その他の院は各1〜2件に分散しており、一部の主要院(新宿・札幌・梅田)に回答が集中する傾向がみられた。

待ち時間は「10分以内」が約半数に

予約の取りやすさについて、「取りやすい」と回答した人が57.1%と圧倒的に多く、次に「普通」が23.4%、「とても取りやすい」が18.2%という順となった。また、「取りにくい」と回答した人は1.3%と僅かとなり、「とても取りにくい」と回答した人はおらず、予約の取りやすさについて満足している人が多いことがわかった。

待ち時間については「10分以内」と回答した人が50.6%となり、半数を超え最も多く、「ほぼなし」と回答した人も24.7%となり、回答者の8割が待ち時間が長くても10分以内だと感じていることがわかった。また、「〜30分」(30分以内)と回答した人は23.4%で、「〜60分」(60分以内)と回答した人は1.3%と僅かだった。

院内の清潔感・雰囲気の満足度は「満足」と回答した人が59.0%で約6割を占め最も多く、「とても満足」(38.5%)との回答と合わせて、回答者のほぼ全員が「院内の清潔感・雰囲気」について満足しており、評価が高いことがわかった。反対に、「不満」や「とても不満」と回答した人はひとりもいなかった。

「他の患者と会いにくい」などのプライバシーへの配慮に対しては、「満足」と回答した人が46.8%で約5割を占め最も多く、「とても満足」(42.9%)との回答と合わせて、回答者の9割が「プライバシーへの配慮」について満足しており、前の質問の「院内の清潔感・雰囲気の満足度」と同様に評価が高いことがわかった。

反対に、こちらも「不満」や「とても不満」と回答した人はひとりもいなかった。

8割超が「リスクや副作用についての説明」について「十分だった」と回答

医師やスタッフの説明のわかりやすさについて、「そう思う」(わかりやすいと思う)と回答した人が59.7%で約6割となり最も多く、「とてもそう思う」(とてもわかりやすいと思う)との回答が28.6%で回答者の約9割が「医師やスタッフの説明のわかりやすさ」について満足していることがわかった。

また、「あまりそう思わない」(あまりわかりやすいと思わない)との回答は1.3%と僅かで、「全くそう思わない」(わかりやすいと全く思わない)と回答した人はひとりもいなかった。

リスクや副作用についての十分な説明があったかどうかは、「十分だった」と回答した人が51.9%で過半数を占め最も多く、「とても十分だった」(28.6%)との回答と合わせて、回答者の8割が「リスクや副作用についての説明」について「十分だった」と感じていることがわかった。「不十分だった」と回答した人は僅かで「とても不十分だった」と回答した人はいなかった。

8割以上が「質問や相談をしやすい」と感じている

契約を急かさせたり、強く勧められるなどの勧誘を感じたか、選択肢から1つ選んでもらった。

「全く感じなかった」と回答した人が66.2%と約7割となり、次いで「少し感じた」との回答が33.8%だった。また、「強く感じた」と回答した人はおらず、回答者の多くが勧誘を受けたと強くは感じていないことがわかった。

質問や相談のしやすさについては、「しやすい」(質問や相談をしやすい)と回答した人が59.7%で過半数を占め最も多く、「とてもしやすい」(質問や相談をとてもしやすい)(22.1%)との回答と合わせて、回答者の8割以上が「質問や相談をしやすい」と感じていることがわかった。「しにくい」(質問や相談をしにくい)と回答した人は僅かで「とてもしにくい」(質問や相談をとてもしにくい)と回答した人はいなかった。

提案された治療方針・プランに納得を聞くと、「納得できた」と回答した人が64.9%で6割を超えて最も多く、「とても納得できた」(22.1%)との回答と合わせて、回答者の9割近くが提案された治療方針やプランに「納得できた」と感じていることがわかった。「あまり納得できない」と回答した人は僅かで「全く納得できない」と回答した人はいなかった。

7割以上が料金に対して「納得できる」と感じている

受けた治療内容について、複数回答可で選択肢から選んでもらった。

「内服薬(フィナステリド等)」と回答した人が80.5%で8割を超え最も多く、次いで「ミノキシジル内服」との回答が45.5%、「外用薬(ミノキシジル外用など)」が22.1%という順となった。また、「内服薬(デュタステリド等)」と回答した人は15.6%と少数で、その他の回答は僅かしかみられなかった。

月あたりの費用は、「〜10,000円」(10,000円以内)と回答した人が49.4%で最も多く、次に「〜5,000円」(5,000円以内)と「〜20,000円」(20,000円以内)との回答が共に22.1%となり、回答者のほとんどは1カ月の費用が「20,000円以内」だということがわかった。また、「30,000円以上」費用がかかっている人は僅かしかみられなかった。

料金に対しては、「納得できる」と回答した人が45.5%で最も多く、「とても納得できる」(18.2%)との回答と合わせて、回答者の7割以上が料金に対して「納得できる」と感じていることがわかった。反対に、「あまり納得できない」と回答した人は僅かで「全く納得できない」と回答した人はいなかった。

効果を実感し始めたのは「2〜3カ月」が過半数

効果を実感し始めたのはいつ頃からか、については、「2〜3カ月」と回答した人が51.9%で過半数となり最も多く、次に「4〜6カ月」との回答が29.9%で約3割を占めた。また、「まだ実感なし」と回答した人が14.3%と少数みられ、「〜1カ月」や「7〜12カ月」との回答は僅かとなった。

実感した変化について、複数回答可で選択肢から選んでもらったところ、「抜け毛が減った」との回答が共に86.4%で圧倒的に多く、次いで「毛量が増えた」(34.8%)、「産毛が増えた」(28.8%)と続いた。そのほか、「ハリ・コシが出た」「見た目が改善した」などの回答も一定数みられた。

治療の効果に対する満足度については、「満足」と回答した人が57.1%と約6割を占め最も多く、「とても満足」との回答と合わせると8割以上の人が「治療の効果に満足している」ということがわかった。反対に、「不満」や「とても不満」と回答した人は僅かしかみられなかった。

約7割が「副作用なし」、約8割が「友人や家族などに勧めたい」と回答

副作用の有無と程度について、選択肢から1つ選んでもらった。

「なし」と回答した人が67.5%と回答者の7割近くを占め最も多く、「あり」との回答を大きく上回り、治療による副作用はない人が多いことがわかった。また、「あり」との回答の中でも「あり(軽い)」と回答した人が31.2%で、「あり(中程度)」と回答した人は1.3%と僅かだった。

AGAスキンクリニックのAGA治療に対する総合的な満足度について、「満足」と回答した人が58.4%となり約6割で最も多く、「とても満足」(24.7%)との回答と合わせると8割以上の人がAGAスキンクリニックのAGA治療に満足していることがわかった。「不満」と回答した人は2.6%と僅かで「とても不満」と回答した人はいなかった。

薄毛で悩んでいる友人や家族などにAGAスキンクリニックを勧めたいと思うか、では、「勧めたい」と回答した人が63.6%で、6割を超え最も多く、「強く勧めたい」(13.0%)との回答と合わせると約8割の人が薄毛で悩んでいる友人や家族などにAGAスキンクリニックを勧めたいと思っていることがわかった。「あまり勧めたくない」と回答した人は2.6%と僅かで「全く勧めたくない」と回答した人はいなかった。

2.31 AGAスキンクリニックのAGA治療について、良かった点・改善してほしい点など、ご自由にお書きください

AGAスキンクリニックのAGA治療について、良かった点・改善してほしい点など、自由記述で回答してもらった。

【良かった点】

■治療に関する説明を丁寧に行ってくれたので安心して治療を受ける事ができましたし、診察を受けた時に役立つアドバイスを沢山もらえて頼り甲斐がありました。(男性 40〜44歳)

■丁寧なカウンセリングが受けられて、使用する薬の情報についてもしっかり教えてもらえたので、安心して治療が受けられたのは良かったです。(男性 35〜39歳)

■医師やスタッフの対応が慣れていて説明がわかりやすく、初めてのAGA治療でも安心して始めることができました。プライバシーへの配慮もしっかりしていて、他の患者さんと顔を合わせにくい点はとても良かったです(男性 30〜34歳)

■良かった点は、何と言っても効果がちゃんと実感できているところです。最初は半信半疑だったけど、4ヶ月目くらいから抜け毛が明らかに減って、生え際や頭頂部に産毛が生えてきて、今は毛量も増えてハリが出てきました。昔の写真と比べると見た目が全然違うし、自信が持てるようになったのは本当に大きいです。(男性 30〜34歳)

■医師による診察が丁寧で安心感がある。オンライン診療ができるので、通院に手間がかからず予約から薬の配送まで手軽にできる。忙しくても利用しやすい。(男性 50〜54歳)



医師の診察に対する「安心感」や、治療の「効果」「利便性」などについて評価する意見が多くみられた。

【改善してほしい点】

■費用面での負担が大きく、オンライン診療を利用したほうがかなり安いのは事実です。勧誘も少しあったので、もっと安心できる状況を作ってほしかったです。(男性 35〜39歳)

■改善してほしい点は店舗数が少ないため、通院に長い時間を要してしまう点です。(男性 35〜39歳)

■治療は丁寧で分かり易かったが、高価な治療プランを勧められ、結局費用面で治療を継続できなかった。もう少し、患者の実状にあった提案をして欲しい。(男性 60〜64歳)

■薬の副作用の説明が不十分(男性 25〜29歳)



「費用」や「勧誘」、「店舗数」などについて改善を求める意見がみられた。

調査概要

調査：調査会社に委託

調査方法：インターネットによるアンケート調査

調査期間：2026年1月23日〜1月31日

調査母集団：77人

アンケート回答者の詳細データ：記事内に記載

