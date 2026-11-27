11月26日、東京都立鹿本学園で、こどもスマイルムーブメントアンバサダーの谷真海さんによる特別授業が行われました。谷さんは、肢体不自由教育部門及び知的障害教育部門の中学生・高校生174名に自身の経験について語ったり、本番前に気持ちを整えるルーティーンを披露しました。

苦難を乗り越え、パラトライアスロンに挑戦した経験を話す

「こどもスマイルムーブメント」は、東京都が子どもの笑顔があふれる社会・安心して子どもを産み育てられる社会の実現に向けて、社会全体で子どもを大切にする取り組み。その一環として11月26日に東京都立鹿本学園で、2017年にパラトライアスロン選手権で日本人初の優勝を果たした谷真海さんが特別授業を行いました。

冒頭、堀江校長が生徒たちに「先生の大好きな言葉があります。“スポーツは希望と絆を作る力を持つ”というものです。まずは楽しんでいろんなことやってみることで希望が生まれると思います。また、みんなでやることで絆が生まれます。実はこの言葉は谷真海さんの言葉です」と呼びかけました。

東京都立鹿本学園の堀江校長

生徒たちに拍手で迎えられ登場した谷さんは、「やってみたい！を、はじめよう」をテーマに講演。谷さんは子どもの頃から外で体を動かして遊ぶのが好きだったそうで、2歳上の兄と一緒に外で遊んでいたといいます。小学校ではスイミングスクールに通い、中学・高校では陸上部に入部。そんな運動が大好きな谷さんでしたが、大学生になった19歳の頃、骨肉腫を発症。「当時はまずは生きていけるのかということ、そして足を失わなければいけないことが初めから決まっていたので、義足を使うとどうなるのかはすごく不安でいっぱいでした」と谷さんは語ります。

講演を行う谷さん

様々な葛藤や治療・リハビリを経て、谷さんは再びスポーツに取り組むようになります。走り幅跳びやパラトライアスロンにも挑戦をしますが、この頃を振り返り谷さんは「東京パラリンピックが開催されることになり、選手として出場できたらいいなという気持ちがありました。トライアスロンは子供から90代まで幅広い年齢の方が挑戦できるスポーツ。障害のあるなしも関係なくいろんな人が大会に集まってくるやりがいもあります」と振り返りました。

競技を通じて海外の様々な国に行くことも多かった谷さんは、「海外を訪れることで改めて日本の素晴らしさを感じたりもします。今日ここにいるみんなも、可能性がたくさんだと思うのでいろんなことにチャレンジしてほしいですね」と締めくくりました。

谷さんの本番前のルーティーンを体験

続いて、谷さんの本番前のルーティーンを生徒全員で体験しました。競技の本番前に気持ちを整えたり、体を動かしたりしながら自分の力を発揮するための準備をする時の一連の流れを披露した谷さん。まずは通常の義足から競技用の義足に付け替えます。

競技用義足を生徒に見せる谷さん

競技用義足を装着

軽やかに舞台上を走って見せる谷さん

その後、「緊張を集中力に変えていく」と実践したのは深呼吸。「鼻から大きく息を吸って、口から長くってく吐くっていうのを3回ぐらい」と生徒と一緒にやってみせ、その後伸びるような動きも実施。最後に、「大丈夫、大丈夫」と自身の胸をポンポンと叩くと話しました。

深呼吸のルーティーンを実践する谷さん

その後、代表生徒が「やってみたいことやできるようになりたいこと」を書いたワークシートを谷さんに披露し、質問も行いました。「野球が上手くなりたい」と話した生徒から「練習で大事にしていること」を聞かれた谷さんは、「トップアスリートは地味な練習をコツコツ毎日続けられる人たち。誰も見てないようなところでも、基礎を積み上げて」とアドバイスしました。

それぞれの夢や頑張りたいことを披露しました

最後に生徒からお礼のメッセージと作業製品の贈呈を受けた谷さんは、「御礼に私の本を持ってきました。東京パラリンピックまでの挑戦についてインタビュー形式でまとめていただいたもので、写真もいっぱいあるので皆さんも図書室でゆっくりご覧いただきたいと思います」と笑顔を見せました。

お礼のメッセージと作業製品の贈呈を受けた谷さん