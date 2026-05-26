東京都では、「チルドレンファースト」の社会の実現に向けて、子供を大切にする気運を一層高めるため、企業・ＮＰＯ・学校・区市町村など幅広い主体と連携しながら、官民が一体となって「こどもスマイルムーブメント」を推進している。

同ムーブメントでは、都が主体となった取組に加え、参画企業・団体の特性や強みを活かした様々なアクションを実施しており、こうした子供の笑顔につながる取組を多角的に展開していくという。

その取組の一環として、こどもスマイルムーブメント参画企業・団体の皆様から子供の笑顔を育む先進的な取組を募集する。

今年度より、最優秀賞・優秀賞に加え、新たに「こどもスマイル賞」を創設し、より多くの企業・団体の取組を表彰し紹介することで、こどもスマイルムーブメントの一層の広がりを目指していくという。

受賞した企業・団体の取組内容については、都が制作するPR動画やSNS・雑誌広告などを通じて広く発信していく。

募集対象は、子供の笑顔を育む先進的な取組を行う企業・団体。募集期間は、令和８年５月25日から７月24日まで。

部門は、子供部門、子育て応援部門。部門ごとに、最優秀賞（知事賞）１点、優秀賞 ２点程度、こどもスマイル賞３点程度を表彰する。

なお、表彰式典令和８年11月下旬開催予定しているとのこと。

受賞の特典として、最優秀賞及び優秀賞には、受賞企業・団体の取組に関するPR動画を制作・発信するほか、都のHP、SNS、雑誌広告などを通じて広くPRするほか、「こどもスマイルムーブメント大賞」各賞のロゴの提供。こどもスマイル賞には、受賞企業・団体の取組を都のHP、SNSに掲載し、広くPRするほか、「こどもスマイルムーブメント大賞」こどもスマイル賞のロゴの提供を行う。

内容・応募方法は、こどもスマイルムーブメント大賞のWEBページにて紹介されている。