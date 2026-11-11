スターバックス コーヒー ジャパンは、発売を延期していた、スターバックス初のカプセルトイ『スターバックス ジョイフル カプセル』（通称：スターバックス ぬいチャーム）を、2026年11月18日より全国の店舗（一部店舗を除く）にて販売する。

近年、バッグやポーチにお気に入りのぬいぐるみチャームをつけて楽しむ「ぬい活」やチャームブームが広がる中、スターバックスの人気ビバレッジやフードをモチーフにした手のひらサイズの“ぬいチャーム”全5種をラインアップした、カプセルトイが初登場。バッグにつけたり、チャーム同士をつなげたりして楽しめるほか、どのデザインが入っているかは開けてからのお楽しみ。カプセルを手に取る瞬間から開封するまでの高揚感とともに、スターバックスならではの心弾む体験を届けていく。

また同日より、スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京では、ロースタリー 東京ならではのビバレッジやフードをモチーフにした『スターバックス リザーブ ジョイフル カプセル』も販売する。

人気商品をモチーフにした、全5種類の“ぬいチャーム”

スターバックスを象徴するビバレッジやフードを中心にラインアップした、手のひらサイズのぬいチャームです。いずれか1種類がランダムで入っており、どのチャームと出会えるかは開封してからのお楽しみ。チャームにはフックが付いており、お気に入りをつなげて自分だけの組み合わせを楽しむことができるという。

スターバックスでは、人と人とのつながりや、コーヒーを通じた心温まる体験を大切にしてきた。「Starbucks Charm with Warmth ― チャームでつながるあたたかさ ―」というコンセプトのもと、お気に入りをバッグやポーチにつけて持ち歩いたり、チャーム同士をつなげたりしながら、スターバックスで過ごした時間や思い出を感じられるアイテムとのこと。

商品詳細

ダブル トール ラテ （To Go）

ダブル トール ラテ （To Go）

キャラメル マキアート （For Here）

TOKYO ロースト

キャラメル マキアート （For Here）

TOKYO ロースト

抹茶 クリーム フラペチーノ

抹茶 クリーム フラペチーノ

シュガードーナツ

シュガードーナツ

● 商品名：スターバックス ジョイフル カプセル（全5種）

● 価格：880円（税込）／個

※1会計2点まで

● 商品サイズ：約50～80mm前後

※デザインにより異なります。 ● 対象年齢：15歳以上

※カプセルの中身はランダムです。種類の指定や交換はできません。

※本製品の特性上、若干の個体差がございます。ご了承ください。

※1カプセルにつき1個入りです。

● 販売期間：2026年11月18（水）～

※無くなり次第終了です。

※在庫・販売状況について、お電話でのお問い合わせはご対応いたしかねます。予めご了承ください。

※販売方式は異なる場合がございます。

※発売日は開店直後から数時間の混雑が予想されるため、ドライブスルーレーンでの販売を一時休止させていただきます。

休止時間は店舗によって異なりますので、あらかじめご了承ください。

● 取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗

※一部店舗ではお取り扱いがございません。

（STARBUCKS RESERVE(R) ROASTERY TOKYO、STARBUCKS RESERVE(R) Cafe、STARBUCKS RESERVE(R) STORE、STARBUCKS Tea & Cafeなど）



■ ロースタリー 東京ならではの人気商品をモチーフにした全4種類も登場

同日より、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京では、ロースタリー 東京ならではのビバレッジやフードをモチーフにした『スターバックス リザーブ ジョイフル カプセル』を販売する。全4種類のラインアップで、ロースタリー 東京の魅力を感じられる、特別感のあるデザインに仕上げている。

■ 商品詳細

カフェ アメリカーノ （To Go）

カフェ アメリカーノ （To Go）

カフェ ラテ （For Here）

カフェ ラテ （For Here）

東京 ロースタリー マイクロブレンド

東京 ロースタリー マイクロブレンド

コルネッティ クレマ

コルネッティ クレマ