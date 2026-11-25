トッテナム・ホットスパーは24日、U－19イングランド代表MFルカ・ウィリアムズ・バーネットと新契約を締結したことを発表した。

2008年10月1日生まれで現在18歳のウィリアムズ・バーネットは、10歳でトッテナム・ホットスパーの下部組織に加入。アンダーカテゴリーで突出した成績を残し、2025年9月のリーグカップでトップチームデビューを飾った。そして、今年10月31日のクリスタル・パレス戦でプレミアリーグデビューを飾ると、リーグ戦3試合目の出場となった今月21日のイプスウィッチ戦で初先発出場を飾った。

イプスウィッチ戦では15分に右からのクロスに合わせて先制ゴールを記録すると、51分にはドミニク・ソランケの追加点も演出するなど、2－0の勝利に大きく貢献。データサイト『OPTA』によると、18歳51日でプレミアリーグ初得点を挙げたウィリアムズ・バーネットは、トッテナム・ホットスパーでは2007年9月に元ウェールズ代表FWギャレス・ベイル氏が記録した18歳47日に次ぐ若さでの得点となった。

また、1997年のマイケル・オーウェン氏（17歳364日）に次いで、ウィリアムズ・バーネットはプレミアリーグの試合でゴールとアシストの両方を記録した史上2番目に若い選手にもなっていた。

そんなウィリアムズ・バーネットの現行契約は2028年6月30日までとなっていたなか、トッテナム・ホットスパーは同選手と新契約を締結したことを発表。契約期間は明らかになっていないが、『BeIN Sports』では従来の契約を5年間延長したことが伝えられている。

新契約を締結したウィリアムズ・バーネットはクラブ公式サイトで「僕と家族にとって特別な瞬間だ。この場所にたどり着くために、懸命に努力してきた。しかし、これはまだ始まりに過ぎない」と語りながら、次のように喜びを口にしている。

「スパーズは僕にとって家族のような存在だ。長い間ここに在籍していて、第二の家と言える。今の自分があるのは、僕を成長させてくれたスタッフやコーチたちを信頼しているからだ。クラブが僕を信頼し、信じてくれた。その信頼にこれからはプレーで応えていきたい」

また、トッテナム・ホットスパーを率いるロベルト・デ・ゼルビ監督は以下のようにコメントを発表している。

「ルカは私が非常に高く評価している選手だ。彼が新たに契約を結んでくれたことを、心から嬉しく思う。彼は日々トップチームの環境に身を置くことで成長を遂げ、選手としての存在感とプレーの安定感を高めてきた。ここ数週間、彼が試合の登録メンバー入りを果たしているのは、まさに実力で勝ち取った結果だ」

「ピッチ上でのルカの技術の高さは誰もが認めるところだけど、私はプレッシャーのかかる場面で見せる彼の落ち着きや、的確な判断力も非常に高く評価している。優れた選手とは、ピッチ上では自信に満ち溢れ、ピッチ外では謙虚さを忘れないものだ。ルカにはまだ成長の余地が十分にある。彼なら、最高の自分を目指して、これからも毎日懸命に努力を続けてくれるはずだ」

【ハイライト動画】プレミアリーグ初先発で初得点を挙げたウィリアムズ・バーネット