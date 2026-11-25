チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が現地時間で24日に行われ、スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）はホームでベティス（スペイン）に0－2で敗れた。同試合、スロヴァン・ブラチスラヴァに所属するMF松岡大起が、インサイドハーフの一角としてフル出場。CL本大会での初出場を果たした。

CL・リーグフェーズ開幕から4連敗と、苦しい戦いが続いていたスロヴァン・ブラチスラヴァが、3勝1敗と上々のスタートを切ったベティスをホームに迎えたゲームは、前半終了間際の43分、ベティスのクチョ・エルナンデスにヘディングシュートを叩き込まれ、スロヴァン・ブラチスラヴァは1点ビハインドを強いられる。後半に入った57分にはセットプレーから、またもクチョ・エルナンデスにヘディングでのゴールを許し、試合は0－2でタイムアップを迎えた。

松岡はここまでの4試合、ベンチ入りしながらも出場機会は訪れていなかったが、同試合はスタートからプレーしフル出場。キックオフ直後の2分には、ペナルティエリア手前でセカンドボールを拾い、左足でミドルシュートを放ったほか、90分にもペナルティエリア内のセカンドボールに反応し、ゴールを狙うなど、攻撃面で存在感を放った。中盤でのハードワークも欠かさなかったが、チームの悪い流れを食い止めることはできなかった。

現在25歳の松岡は、サガン鳥栖、清水エスパルス、グレミオ・ノヴォリゾンチーノ、アビスパ福岡を経て、今年2月よりスロヴァン・ブラチスラヴァに在籍している。今季は公式戦通算で20試合に出場し、3ゴールを記録。CL予選では4試合に出場していたものの、先のとおり、今回のベティス戦がCLデビューとなっていた。

次節、スロヴァン・ブラチスラヴァは12月9日、ホームでシャフタール・ドネツク（ウクライナ）と対戦。松岡は2試合連続のCLスタメン出場だけでなく、スロヴァン・ブラチスラヴァの一員として今季CL初白星を目指す。

【スコア】

スロヴァン・ブラチスラヴァ 0－2 ベティス

【得点者】

0－1 43分 クチョ・エルナンデス（ベティス）

0－2 57分 クチョ・エルナンデス（ベティス）