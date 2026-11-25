累計発行部数230万部を突破し、世界12言語に翻訳出版されているサスペンス漫画『スマイリー』が、東宝の企画・製作でグローバル向け実写シリーズ化される。

監督は映画『爆弾』などを手がけた永井聡。発表にあわせて原作者・服部未定による描き下ろしイラストが公開されたほか、服部と永井監督が作品の着想や実写化への思いを語るスペシャルクロストークも公開された。

『スマイリー』は、「笑顔」を教義に掲げる謎の新興宗教団体「心笑教会」の実態に迫るサイコロジカルサスペンス。『週刊漫画ゴラク』（日本文芸社）で連載され、衝撃展開の連続と登場人物たちの濃密な人間ドラマで支持を集めてきた。

実写シリーズでは、永井監督に加え、エピソード監督として隈本遼平が参加。脚本は小寺和久を中心に、川原杏奈、峰尾賢人らによるチームライティングで手がける。

【原作者】 服部未定（はっとり みてい） コメント

自分の漫画が実写化されるのは初めてですが、永井聡さんが監督して下さると聞き、めちゃくちゃ嬉しかっ たです。映画『帝一の國』が大好きで何度も観ていましたし、『スマイリー』の連載を控えて不安に駆られ ていた時期に『キャラクター』を観て「やっぱりサスペンスっていいよな」と勇気をもらえて、同作の漫画 を描くシーンに影響されて「自分も描きたい」とポジティブになれましたから。お送りいただいた脚本は最 初から素晴らしかったですが、改稿されるたびに面白さが増していて、本当に楽しみです。原作では描きき れなかった部分や、見逃していた箇所、宗教の在り様などをブラッシュアップしてくださって、原作でもで きたらよかったと思うアイデアや描写が詰まっていました。俳優さんたちがあの“笑顔”をどう表現されるの だろう、と気になっていますし、どんな反応をしてもらえるのか今からとても期待しています。

【監督】 永井聡（ながい あきら） コメント

実は、監督のお話をいただく前に『スマイリー』の1 巻を読み、あまりに面白くて“完結してから一気読みし たい”とあえて我慢していました。そんな折にオファーをいただき、漫画の実写化に対しては慎重に検討するタイプにもかかわらず「結論から言います。やります」とすぐお返事しました。読んでいる間はとにかくス トーリーに圧倒され、「この先どうなるんだろう。終わらないでほしいな」とワクワクしていました。か つ、悪事を働く人物にもその人なりの正義があること、負の部分だけではなく宗教に救われる人たちがいる プラス面もとても丁寧に描いていて、怖いだけでなくきちんとした人間ドラマになっている部分にも惹かれ ましたし、服部先生の絵は幸せなシーンとダークな部分のコントラストが強く、緊張感が途切れない。魚眼 レンズを使ったコマがあったりと、とても映画的な漫画でもあると思います。撮影はこれからですが、原作 の圧倒的なストーリーと世界観を余すところなく実写化して、一気見したあとにもう一度最初から見返した くなるような作品を目指して頑張っていきます。ぜひご期待ください。

「ゾンビが笑顔で襲ってくる」アイデアから始まった原作

東宝企画・製作による待望のグローバル向け実写シリーズ化解禁にあたり、原作者の服部未定先生と永井聡監督の特別対談を実施。企画誕生の秘話から、作品の根底に流れるテーマ、そして実写化への覚悟が語られた。

――まずは『スマイリー』の着想について教えて下さい。

服部：元々の発想は、映画『イット・フォローズ』のような心理サスペンス×サバイバルを描きたいというもの でした。また、僕自身が昔から笑顔に対して苦手意識があり、その恐怖心を盛り込んで「ゾンビが笑顔で襲って くる」アイデアスケッチを担当編集さんに送ったら、「この後はどうなるんですか？」と言われて「宗教が入っ てきます」と答えたら「最初から宗教ものでやってみるのはどうでしょう」とアドバイスいただいて、いまの形 になっていきました。

――見事な伏線回収やぐいぐいと引き込む衝撃展開の連続ほか、非常に緻密な構成が効いた作品です。最初から後々の展開を設計されていたのでしょうか。

服部：1巻くらいの構成については考えていましたが、描いていくなかで鴨目一人だと心笑教会を倒せないな、 となると魚住刑事だろうな、宗教だけでなく政治も絡んでいくよな、とどんどん規模が大きくなっていきまし た。また、鈴村というキャラクターは完成形とは全く違う結末になる予定でした。どちらかというと序盤でフェ ードアウトしていくと考えていて、まさかこんなに重要なキャラクターに成長するとは思ってもみませんでした。

永井：そうだったんですね。

――永井監督と『スマイリー』の出会いを教えて下さい。

永井：実は、監督のお声がけをいただく前に1 巻くらいを読ませていただいているんです。僕は面白いと思った 漫画はあえて完結まで待って一気に読むタイプで、『スマイリー』も機をうかがっていました。そうしたら東宝 さんからオファーをいただき、これかと。6 巻が出たくらいのタイミングだったかと思います。僕は漫画原作の 監督業に対してはものすごく慎重に検討しますが、プロデューサーに「結論から言います。やります」と即答し ました。とにかくストーリーに圧倒され「終わらないでほしい」とさえ思いながら夢中になって読みふけりまし たね。このワクワク感を映像化できたら楽しいんじゃないかと思い、監督をお受けしました。

服部：永井監督が引き受けて下さると聞いたときは、滅茶苦茶嬉しかったです。僕は最新作の『爆弾』はもちろ ん、永井監督の映画『帝一の國』が大好きで何度も観ていましたし、『スマイリー』の連載開始前で不安に駆ら れているときに『キャラクター』を観て「サスペンスってやっぱり面白いよな」と心から思えて、サスペンスに 初挑戦する勇気をいただきました。『キャラクター』には主人公が漫画を描くシーンがたくさん盛り込まれてい ますよね。その姿を見ていると、自分もどんどん漫画が描きたくなって（笑）。本当にポジティブにさせてもら えました。

永井：そうだったんですね、嬉しいです。いま聞き手を務めて下さっているSYOさんは『キャラクター』の公開日にもインタビューをして下さいました。ご縁がつながっている感じがしますね。

――服部先生はどのようにして、あの恐ろしい「笑顔」の表現に行き着いたのでしょう。

服部：最初は自撮りをして模索したり、苦手なホラー映画を観て「こういう笑顔の作り方だったら怖いんじゃな いか」と勉強して、少しずつ辿り着いていきました。あとはやはり、笑顔に対する僕自身の恐怖心が生きたと思 います。

永井：服部先生の絵のタッチは、ダークな世界観でありながら緊張感を保っていますよね。その緊張感を崩さず に映像化するのは相当難しいだろうと感じています。例えば、夜の川で鴨目たちが修行するシーンがありますが、実際に実写でやろうとすると、夜の川ってなかなか良い具合に撮れないんですね。服部先生は漫画というメ ディアの強さをフルに生かして世界観を創り上げていらっしゃるので、こちらは別の手法を編み出さないといけ ません。しかも、ダークな部分と、カモミールティーを飲んでいるときのような幸せなシーンとのコントラスト がすごい。かつ、魚眼レンズを使った映画的なコマもあり、その辺りを実写でも採り入れていけたら面白くなる 予感はしています。

――『スマイリー』には個性豊かなキャラクターが数多く登場し、かつ主人公がスライドしていくような構成になっていますよね。と同時に、突飛な見た目のキャラクターがいないことも特徴かと思います。「現実にいそう」なリアリティラインが保たれているといいますか。

服部：元々は、心笑教会のルールから考えていきました。鴨目が潜入した際にヒゲを剃らないといけなかった り、だらしないのが禁じられていて服装も白が基本と考えると、髪を染めるのは多分アウトだろうと。そこまで 設定して思ったのは、黒髪ではないキャラクターが登場した場合「この人は心笑教会じゃない」と一発でバレて しまうことです。誰が心笑教会のメンバーかわからず、自分の身の回りに潜伏している怖さを描きたかったし、 「こいつ、実は心笑教会なんじゃないか……？」と読者に考察してほしかったので、キャラクターデザインは全 員黒髪で統一することにしました。

永井：一人ひとりのキャラが立っていますよね。各キャラクターに「こういうことをする目的／動機」がしっか りと設定されているが故だと思います。悪いことをしているキャラだとしても、その人なりの正義や理由がある ことをとても丁寧に描いていらっしゃるので、怖いだけの漫画ではなくきちんとした人間ドラマになっている。 そこも僕が惹かれた部分です。

服部：ありがとうございます。その中で鴨目は目的主義を突出させたキャラクターです。僕自身の効率厨なとこ ろをより強めて「じゃあこの人は何でこうなったんだろう？」という部分を一人ずつ考えてゆきました。でも、 元々キャラクターデザインはそこまで細かくしてはいないんです。描いていくうちに「きっとこういう人なんだ ろうな」が勝手に出てきた感じでしょうか。

――となると、先生ご自身が思いもよらぬ活躍をするキャラも出てきたり……。

服部：滅茶苦茶多かったです。鈴村がまさにそうでした。

永井：荒山の強気な性格は、脚本を直していても楽しかったです。

服部：脚本を読ませていただいたら荒山がすごく活躍していて、広げてもらえて嬉しかったです。 永井：今浪もそうですが、先生が好きなキャラだったり愛情をもって描いていることが伝わってくるので、出来 る限り活かしたいと思っています。

――脚本はNetflix シリーズ「新聞記者」や『正体』の小寺和久さんを中心に、川原杏奈さん、峰尾賢人さんとのチームライティングで手掛けられています。服部先生から何かフィードバックやリクエストされたことはございますか？

服部：いえ、これといってはなかったように思います。

永井：ラストをどうしましょうか、とお話ししたくらいですよね。漫画と変えた方がいいのか、それとも一緒に すべきなのか…。

服部：脚本では原作で描き切れなかった部分や、自分が見逃していた部分をよりブラッシュアップして書いて下 さっています。宗教に関してもより詳しく「実際はこんな感じだろうな」と思える説得力をさらに追加して下さ っていて、これを原作でも描ければよかったなと思えるぐらい面白かったです。

永井：プロデューサー陣とも相談しましたが、宗教というものを描くからには救われている方々もたくさんいら っしゃることを無視してはいけないと。日本に比べて海外だと何かしらの宗教に入っていることは当たり前なの で、単純な怖いカルト集団にとどまらず、その反面救われている人もいる、というのは気を付けた部分です。双 方の側面をきちんと描き、「やっぱりカルトは悪」であるという単純な結末にならない方がいいなと考えまし た。先生も怖さばかりを伝えたいわけじゃないと思いますし。キャラクターそれぞれに様々な理由があり、救い を求めた結果こういう会を作った**――という原作の根幹をしっかりと汲み取って、注意深くやらないといけない よね、と話し合いました。

――ちなみに、脚本開発にはどれくらいの歳月をかけられたのでしょう。

永井：最初にお話をいただいたのが2023 年なので、そこから数えると約3 年ほどでしょうか。

――『スマイリー』は映像化オファーが殺到していたと伺いました。パートナーに東宝を選ばれた決め手はございますか？

服部：基本的には担当編集者さんにお任せしていますが、僕の雑感でいうと――見せていただいた企画書の中 で、東宝さんのものが一番カッコよかったです（笑）

――実写化で楽しみにされていることはございますか？

服部：僕はあの笑顔はどうなるんだろう、というのはやはり気になっています。実写化自体が初めてなので、役 者の方たちがどんな演技をされるんだろうと楽しみにしています。まだ明かせませんが、鴨目役のキャスティン グを聞いたときは「うわ、ぴったりじゃないか」と思いました。過去の出演作をいち視聴者として楽しんでいた ので、またがらりと違う姿を見せてくれるのだろうと期待が膨らみます。

――最後に、実写版『スマイリー』を楽しみにされている皆様にメッセージをお願いします。

永井：撮影はこれからですが、とても楽しみです。とにかく原作の圧倒的なストーリーと世界観を余すところな く実写化して、全話見た後にもう一回最初から見直したくなるような作品を目指して頑張りたいと思っていま す。ぜひご期待ください。

服部：脚本を読ませていただいている段階ですが、最初から相当クオリティが高かったのに改稿を重ねるごとに どんどん面白さが増している印象です。僕自身もこれからどんどん形になっていくのを楽しみにしています。

（取材・文／SYO）

(c) 服部未定／日本文芸社