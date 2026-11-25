チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が現地時間で24日に行われ、アストン・ヴィラ（イングランド）はアウェイでガラタサライ（トルコ）と対戦した。

アストン・ヴィラは今季のCL・リーグフェーズでは、開幕3連勝と好スタートを切ったなかで、前節はバルセロナ（スペイン）に0－3と完敗。プレミアリーグでも浮上のきっかけを掴めておらず、直近は公式戦5試合未勝利が続いている。最後の白星は10月24日のプレミアリーグ第8節マンチェスター・シティ戦（○2－1）まで遡る。

このような状況の中、CL・リーグフェーズの後半戦開始となる第5節では、開幕2連敗を喫した後、現在は2連勝中と波に乗るガラタサライの本拠地に乗り込んだ。アストン・ヴィラに所属するGK鈴木彩艶は、スターティングメンバーに入った。

試合は序盤から両者ともに探り探りの様相となり、チャンスと呼べるようなシーンは皆無のまま、時計の針が進んでいく。後半に入っても同様の展開となったものの、終盤に入った77分に均衡が破れた。

ガラタサライが右コーナーキックを獲得すると、ガブリエル・サラの蹴ったアウトスイングのボールが、ニアサイドに入ったウィルフリード・シンゴの頭にピタリと合う。一度はニコラス・ジャクソンがクリアしたものの、こぼれ球に反応したデニス・ギュルが“執念”でねじ込み、ホームチームが先手を取った。

試合はこのままタイムアップ。ガラタサライは試合を通して枠内シュートが2本と、GK鈴木彩艶を脅かすようなシーンはほとんど作れなかったが、セットプレーによる好機を逃さず得点に繋げ、CLで3連勝を記録。一方、アストン・ヴィラはシュートが4本、枠内は0本と、攻撃面でやや寂しさのの残るゲームとなり、痛恨のCL連敗となった。

次節は12月8日に行われ、アストン・ヴィラはホームでパリ・サンジェルマン（フランス）と、ガラタサライはアウェイでAEKアテネ（ギリシャ）と、それぞれ対戦する。

【スコア】

ガラタサライ 1－0 アストン・ヴィラ

【得点者】

1－0 77分 デニス・ギュル（ガラタサライ）

【ハイライト動画】勝敗を分けたのは終盤のセットプレー