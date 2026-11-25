チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が現地時間で24日に行われ、レアル・マドリード（スペイン）とPSV（オランダ）が対戦した。

今季のCL・リーグフェーズの戦いも折り返しの第5節に突入。ここまで4戦全勝と、CLで無傷の好スタートを切ったレアル・マドリードが、本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』に、1勝1分け2敗と苦しむPSVを迎えた。

リーグフェーズ前節のクラブ・ブルッヘ戦（●1－2）でCL初ゴールを記録したPSV所属の佐野航大がスターティングメンバーに名を連ねたゲームは、28分に佐野が強烈なミドルシュートを放つなど、PSVがより多くのシュートシーンを作り出し、攻勢を強めていく。直後にはボックス内でスフェン・マイナンスがオーレリアン・チュアメニに倒され、PSVがPKを獲得。イヴァン・ペリシッチがGKの逆を突く一撃をゴール右に沈め、PSVが1点をリードして前半を折り返した。

後半に入ると、ホームチームが反撃を開始する。ジュード・ベリンガム、イブライマ・コナテ、ディーン・ハウセンと3枚の交代カードを切ると、立ち上がりの50分、ペナルティエリア内へ走り込み、アルダ・ギュレルからの落としに反応したフェデリコ・バルベルデが、右足で狙い澄ました一撃を沈め、試合を振り出しに戻す。

さらに60分、左サイドを抜け出したマルク・ククレジャがアーリークロスを送ると、キリアン・エンバペが落とし、ボールを受けたベリンガムが、見事なボールタッチからドライブシュートを叩き込む。“ゴラッソ”が炸裂し、レアル・マドリードが前に出た。

勢いに乗るレアル・マドリードは続く64分、自陣で佐野の横パスをギュレルが引っ掛けたところからカウンターへ転じると、最後はエンバペが難なくゴールネットを揺らす。終盤に入っても攻撃の手を緩めず、84分にはブライム・ディアスからのスルーパスに抜け出したエンバペが、GKを交わして無人のゴールに流し込む。87分にはベリンガムからのスルーパスで背後を取ったヴィニシウス・ジュニオールが、GKの股下を射抜くシュートを沈め、後半だけで5得点を奪った。

試合はこのままタイムアップ。レアル・マドリードが後半の見違えるようなパフォーマンスでゴールを重ね、CL・リーグフェーズ開幕から無傷の5連勝を記録した。一方、PSVは今季CLで初の連敗。佐野は78分に途中交代した。

次節は12月9日に行われ、レアル・マドリードはアウェイでアーセナル（イングランド）と、PSVはホームでアトレティコ・マドリード（スペイン）と、それぞれ対戦する。

【スコア】

レアル・マドリード 5－1 PSV

【得点者】

0－1 32分 イヴァン・ペリシッチ（PK／PSV）

1－1 50分 フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード）

2－1 60分 ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード）

3－1 64分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）

4－1 84分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）

5－1 87分 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）

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