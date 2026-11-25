チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が現地時間で24日に行われ、アーセナル（イングランド）とドルトムント（ドイツ）が対戦した。

現在、プレミアリーグで首位に立つアーセナルと、ブンデスリーガでトップを走るドルトムントが、CL・リーグフェーズ第5節で激突。前者はCL・リーグフェーズでここまで3勝1分け、後者はここまで3勝1敗と、上々の滑り出しを披露している。

試合は序盤の10分に動く。ガブリエウ・マガリャンイスが対角へサイドチェンジのボールを送ると、ノニ・マドゥエケがボールを収め、中央にポジションを取ったヴィクトル・ギェケレシュを使う。アーセナルの背番号14は、ペナルティエリア手前右寄りの位置で前を向くと、迷うことなく右足一閃。強烈なミドルシュートを突き刺し、アーセナルが先制した。

前半45分間はアーセナルの1点リードで終了したものの、後半に入ると立ち上がりの55分、ドルトムントが反撃を開始。自陣右サイドでボールを受けたジョアン・ガドゥがドリブルで中央のスペースを持ち運び、前方へ預けると、ボールを引き取ったマクシミリアン・バイアーは、寄せてきたガブリエウをかわし、左足で冷静に流し込む。ドルトムントが試合を振り出しに戻した。

以降はホームチームのアーセナルがゴールに迫るシーンを増やしたものの、勝敗を分ける次の1点は生まれない。84分にデクラン・ライスに到来した決定機も左ポストに嫌われ、試合はこのままタイムアップ。プレミアリーグ首位とブンデスリーガ首位に立つチーム同士のゲームは、痛み分けの結果となった。

次節は12月9日に行われ、アーセナルはホームでレアル・マドリード（スペイン）と、ドルトムントはインテル（イタリア）と、それぞれホームで対戦する。

【スコア】

アーセナル 1－1 ドルトムント

【得点者】

1－0 10分 ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）

1－1 55分 マクシミリアン・バイアー（ドルトムント）

【ハイライト動画】ギェケレシュ圧巻ミドルでアーセナルが先制も…