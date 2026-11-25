ビザ・ワールドワイド・ジャパンは11月24日、エージェンティック・コマースに関する最新のグローバル調査結果を発表した。調査は7月7日～9日、日本で実施された。日本における調査対象者は合計1,007人、決済取引に関する質問のサンプル数は、調査対象となったブランドごとに498～509人だった。

Visa

本調査は、同社が継続的に実施しているエージェンティック・コマースに関するグローバル調査の最新版となる。今回の結果は、AIが消費者の買い物を支援する段階から、消費者に代わって実際に取引を完了する段階へと進む中で、「信頼」が重要な役割を果たすことを示している。また、AIが購買体験により深く関与するようになる中で、「信頼」と、消費者自身が管理・選択できる仕組みの重要性を示した、これまでの日本における同社の調査結果とも一致している。

「信頼」が日本のエージェンティック・コマースの可能性を広げる

「Visa Trust Index」によると、日本の消費者の67%が生成AIアシスタントを少なくとも時々利用しており、26%は毎日利用している。一方、AIが買い物を支援するだけでなく、消費者に代わって購入する段階になると、消費者はより慎重な姿勢を示している。日常的に購入する商品を生成AIが代わりに購入することを信頼すると回答した人は、わずか20%だった。

個人データの共有についても、消費者の慎重な姿勢が明らかになっている。日本の消費者の約半数にあたる49%が、生成AIアシスタントとは個人データを一切共有しないと回答しており、AIを活用した体験における透明性と、消費者自身によるコントロールの重要性が浮き彫りになっている。

一方、こうした慎重な姿勢が見られる中でも、決済においては、実績のあるブランドへの信頼が高いことが分かった。日本の回答者の54%が、AIアシスタントによる購入の決済処理をVisaに任せられると回答した。

今回の調査結果から、消費者は、利用するAIツールと、資金移動を任せるブランドを区別していることが分かる。エージェンティック・コマースが発展する中、安全で使い慣れた決済体験は、消費者がより大きな安心感とコントロールを得るうえで役立つ。

エージェンティック・コマースを支えるグローバルな基盤

同社は60年以上にわたり、消費者が決済に求める安全性と信頼性を提供することで、新たなコマースの実現を支援してきた。エージェンティック・コマースが進化する中、同社はエコシステム全体のパートナーと連携し、AIエージェントが実施する、安全で適切な権限に基づく取引に必要な機能の開発、標準化、インフラの整備に取り組んでいる。

また、「Visa Intelligent Commerce」および関連する取り組みを通じて、同社は、安全な取引、本人確認、認証、消費者によるコントロールを支えるテクノロジーにより、次世代のデジタルコマースに向けた決済エコシステムの準備を支援している。

AIによって、人々が商品やサービスを見つけ、購入し、取引する方法が変化する中、同社は今後も消費者の意識の変化を捉えながら、エコシステム全体と連携し、コマースの未来を支える信頼の基盤づくりに取り組むとしている。