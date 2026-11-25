ダノンジャパンは11月24日、「受験期の集中力とコンディション」に関する調査結果を発表した。調査は10月9日～26日、大学・専門学校等に進学希望の高校2～3年生158名、および公務員・国家資格試験等を受験する大学生・社会人等158名を対象にWEBで行われた。

受験勉強で最も重要だと思うものを尋ねたところ、1位「集中力」(31.6%)、2位「勉強のやり方」(25.9%)、3位「睡眠・体調管理」(15.8%)、4位「メンタルの強さ」(12.7%)という結果に。また、99.4%が受験において集中力を「重要」と回答した一方で、63.3%が「高める」より「持続させるほうが難しい」と回答した。

続いて、普段の勉強で実際に集中できる時間を尋ねたところ、平均70.5分だったのに対し、「これくらい集中が続けば理想的」と思う時間は平均127.3分と、実際の約1.8倍に。また、1日の勉強時間全体のうち、自分で「集中できていた」と感じる時間の割合は、「半分超(50%以上～60%未満)」(26.6%)が最も多かった。

一方、集中力が低下しやすい場面としては、「疲れているとき」(73.7%)が最も多く、次いで「睡眠不足のとき」(68.0%)、「スマホが気になるとき」(50.9%)、「長時間勉強したとき」(49.1%)が上位にあがった。

次に、集中力維持に重要だと思う栄養素を聞いたところ、「たんぱく質」(47.5%)が1位に。一方、集中が続かなくなったときの行動は「甘いもの(ラムネ・チョコなど)を食べる」(52.8%)が最も多く、たんぱく質を摂る人は9.2%にとどまった。

また、受験生に普段朝食を食べる頻度を尋ねたところ、「毎日」食べる人は69.3%で、「ほぼ毎日(週5～6日)」(19.6%)と合わせると、約9割が週5日以上朝食を食べていることが明らかに。さらに、週1回以上朝食を食べている受験生に、朝食でたんぱく質(卵・乳製品・肉・魚・大豆製品など)を摂ることを意識しているかを尋ねたところ、43.6%が「意識している」と回答。朝食習慣が多くの受験生に定着している一方で、朝食でたんぱく質摂取については、意識にばらつきがあることがうかがえた。

また、集中力持続のために実際に行っていることを尋ねたところ、「スマホを触らないようにする」(49.6%)、「甘いものを食べる」(39.4%)、「勉強する場所を変える」(35.4%)が上位に。加えて、受験生の多くが、集中力を持続させる方法を「自分で試して見つけた」(73.2%)と回答しており、それぞれが自分に合った方法を工夫しながら取り入れている様子がうかがえる結果に。

一方、集中力を持続させる方法が「分からない」と回答した受験生は59.8%。理由を聞くと、「どんな方法が自分に合うか分からない」(65.6%)が圧倒的に多く、98.7%が「自分に合った方法があれば取り入れてみたい」とのこと。さらに、今後取り入れてみたい方法を尋ねると、「スマホと距離を置く」(57.4%)、「勉強する環境づくり」(56.1%)、「睡眠の見直し」(54.5%)が上位にあがった。