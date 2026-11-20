ダノンジャパンは11月19日、「子どもの食事に関する意識調査」の結果を発表した。調査は10月16日〜20日、生後6か月〜6歳の子どもを持つ全国の20～49歳の親300名を対象に、インターネットで行われた。

子どもの食事についての悩みや不安

子どもの食事について悩みや不安を感じることがあるか尋ねたところ、71.3%が「ある」と回答。特に、「栄養が足りているかわからない」(54.2%)と悩む人が多く、次いで「好き嫌い・偏食がある」(41.1%)、「ムラ食べ・遊び食べ」(41.1%)が上位に。

また、「子どもの食事はできるだけ手作りしてあげたいか」という問いに対し、82.7%が「そう思う」と回答。一方で、約6割が「手作りしてあげたいのにできない」(58.3%)と感じることがあるようで、その理由を聞くと、「疲れていて気力がない」(60.6%)や「仕事で時間がない」(41.7%)が上位に。さらに、毎日の食事で負担に感じる工程を教えてもらったところ、「献立を考える」(52.3%)、「栄養バランスを考える」(42.7%)と、”考える“行為が上位に挙がり、「調理」(36.0%)そのものを上回った。

子どもの1回の食事における栄養素について

多くの親が子どもの“栄養”を気にかけていることが分かったところで、子どもの1回の食事における栄養素を意識しているかと質問したところ、67.4%が「意識している」と回答。具体的に意識している栄養素としては「たんぱく質」(61.3%)、「カルシウム」(52.0%)、「炭水化物」(43.3%)が上位に。一方で、子どもが必要な栄養を「十分とれていると思う」と回答した親はわずか5.3%。栄養を意識するものの「十分にとれているか」と不安を抱えている親が多いことが明らかに。

子どもの食事において大切にしたいこと

そうしたなか、栄養をとってもらうために実践している工夫を聞くと、「栄養のあるものを1品足す(ヨーグルト・チーズ・納豆・果物など)」が17.9%で最多に。さらに、子どもの食事において大切にしたいことを聞いたところ、「完食すること」(14.0%)よりも、「子どもがおいしく食べること」(39.0%)や「栄養バランス」(36.0%)、「子どもが笑顔で食べること」(35.7%)を大切にしている人が多いことがわかった。

子どもの食事について気持ちがラクになった工夫や考え方

最後に、子どもの食事に市販品(ベビーフード・幼児食、冷凍食品、ヨーグルトなど)を使うことに後ろめたさを感じるか尋ねたところ、「感じない」が66.0%と、3人に2人にのぼった。また、子どもの食事について気持ちがラクになった工夫や考え方では、「毎食完璧を目指さない」(37.7%)、「手作りにこだわりすぎない」(35.0%)、「市販品を上手に取り入れる」(30.7%)が上位に。無理をしすぎない工夫が、日々の食事づくりにおける気持ちをラクにしていることがうかがえた。