今年も残すところあと1ヶ月半。年末の慌ただしさが本格化する前に、少しずつ新年を迎える準備を始めておきたいところ。聞くところによると、なんでも翌年の干支を早めに取り入れると「運気も先取り」できるとか。来年の干支……そう、ひつじです。

カインズでは、ひと足早く2027年の干支「未(ひつじ)」をあしらった「ひつじコレクション」を展開中。新年らしさはもちろん、かわいさと普段使いできる実用性を兼ね備えたアイテムが充実しているのだとか。気になるラインアップをチェックしに、カインズ ハンズ新宿店へ足を運んでみました。

カインズ ハンズ新宿店で「ひつじコレクション」をチェック！

毎日の暮らしに取り入れたい、かわいいひつじアイテムが勢ぞろい

干支グッズというと、陶器でできた置物という印象が強く、自分の干支の年にだけ少し真剣に選ぶ程度だった筆者。そんなイメージを持ちながらカインズ ハンズ新宿店の売り場を覗いてみると、目に入ってきたのは、ただ飾るだけではなく、日常生活の中で実際に使えるひつじアイテムの数々。キッチン用品やインテリア雑貨など、さまざまなジャンルの商品がずらりと並んでいました。

また、ひつじならではのふわふわとした質感を取り入れたアイテムや、思わず手に取りたくなる愛らしいデザインも魅力的で、新年らしさがありながら普段の暮らしにも自然となじんでくれそう！今回は、そんな「ひつじコレクション」の中から、筆者が気になったアイテムをピックアップして紹介します。

1. キッチンペーパー&ティッシュ

『ニューイヤーキッチンペーパー 羊 100組×6個』（498円）、『ニューイヤーティシューボックス 羊 150組×5個』（198円）

まずは日用品から。普段は価格と実用性を重視して、デザインまでこだわって選ぶことはあまりなかったキッチンペーパーやティッシュペーパー。「ひつじコレクション」では、ひつじのかわいらしいデザインをあしらった『ニューイヤーキッチンペーパー 羊 100組×6個』と、『ニューイヤーティシューボックス 羊 150組×5個』が登場しています。かわいいだけでなく、コンパクトでコスパがいいのもポイント。普段使いにはもちろん、新年のご挨拶にちょこっと添えるギフトにもぴったりです。

2. 除菌ウェットティッシュ

『カインズ ニューイヤー除菌ウェットティッシュ アルコールタイプ 厚手 ミニ 7枚×8個』(298円)、『カインズ ニューイヤー除菌ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 厚手 ミニ 7枚×8個』(298円)

続いて注目したのが、持ち歩きに便利なミニサイズの『カインズ ニューイヤー除菌ウェットティッシュ アルコールタイプ 厚手 ミニ 7枚×8個』と、『カインズ ニューイヤー除菌ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 厚手 ミニ 7枚×8個』。アルコールタイプとノンアルコールタイプの2種類がラインアップし、どちらも7枚入り×8個セットなので、家族や友人と分けて使えるのもうれしいところ。

厚手のシートで使いやすく、バッグやポーチに忍ばせておくのにもちょうどいいサイズ感です。バッグから取り出すたびに、思わず気分も和みそうです。

3. 部屋用消臭剤

続いては、部屋用の消臭剤。『ニューイヤー部屋用消臭剤 無香料』は、“羊ハート””羊ふわもこ”“羊クリームソーダ”のデザインとカラーが異なる3種類を展開。どれもひつじをモチーフにした愛らしいイラストがあしらわれていて、思わず全種類そろえたくなります。

無香料タイプなので、香りを気にせず使いやすいのもうれしいところ。お部屋に置いておくだけで、いつもの空間にさりげなく新年らしさを添えてくれますよ。

4. ホットアイマスク

『ぬくみ ホットアイマスク 羊 無香料 20枚入』(998円)

何かと忙しい年末に、癒やしとして取り入れたいのが『ぬくみ ホットアイマスク 羊 無香料 20枚入』。目もとをじんわりあたためてくれるホットアイマスクも、ひつじデザインになっていました。

約40℃の心地よい温度が約20分続くので、仕事や家事の合間のリラックスタイムにもおすすめ。無香料タイプだから、シーンを選ばずに使えるのも魅力です。就寝前に使えば、かわいいひつじに癒やされながらいい夢が見られそう！

5. バスブラシ

『簡単伸縮 水だけで洗えるバスブラシ 羊』(1,480円)

ここからは、バスグッズのご紹介。お風呂掃除の味方になってくれそうなのが、『簡単伸縮 水だけで洗えるバスブラシ 羊』。注目したいのは、まるでひつじの毛並みのような、ふわふわとしたブラシ部分。外箱の透明なプラスチック部分にもかわいいひつじが描かれていて、思わず手に取りたくなります。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とせるので、手軽に浴室掃除ができるのもうれしいポイント。伸縮する柄で浴槽の底や壁なども掃除しやすく、億劫になりがちなお風呂掃除の負担を、少し軽くしてくれそうです。

6. バススポンジ

細かい部分の掃除には、ひつじの形をした見た目がかわいい『バススポンジ 羊』もおすすめ。浴槽洗いに適したバススポンジで、先ほどのバスブラシと一緒にそろえれば、お風呂掃除の時間も少し楽しくなりそう！浴室に置いておくだけでも、かわいいひつじが目に入って、ほっこりした気分になれそうな予感。

7. フェイスタオル

『ふくもあ 1秒吸水しっかり拭けるフェイスタオル IV 羊』(498円)

年末年始は、タオルなど毎日使う消耗品を新調するのにもぴったりのタイミング。『ふくもあ 1秒吸水しっかり拭けるフェイスタオル IV 羊』は、手摘みインド綿を使用した綿100％のフェイスタオル。しっかり吸水してくれるのが特徴で、毎日の手洗いや洗顔後にも活躍してくれそうです。

カインズ ハンズ新宿店の売り場には、ひつじ巻きタオルの作り方がイラスト付きで紹介されていました。思わずまねして作ってみたくなります。

8. 吸水リストバンド

『マイクロファイバー吸水リストバンド モカベージュ 干支 羊 2個入り』(298円)

続いては、洗顔や手洗いのときにあるとうれしい『マイクロファイバー吸水リストバンド モカベージュ 干支 羊 2個入り』。洗顔時に手首にはめておけば、腕を伝って水が垂れて袖口や床が濡れるのを防いでくれる便利なアイテムです。ひつじのようにふわふわとした素材感で、肌触りもよし！毎日の洗顔タイムをちょっと快適にしてくれそうです。

今回紹介したアイテム以外にも、「ひつじコレクション」では、インテリアやペット用アイテム、ポチ袋など幅広いジャンルの商品を展開中。新しい年を迎える準備のひとつとして、お気に入りのひつじグッズをカインズで見つけてみてはいかがでしょうか。