カインズは11月11日～23日の13日間、全国のカインズ店舗でブラックフライデーセールを実施する。日用品や家電製品などを対象に、年末の買い物に向けた商品を取りそろえる。

衣類用洗剤や柔軟剤などの大容量商品は、1点1,280円のところ、対象商品を2点以上購入すると1点あたり980円となる。

「黄金ラガービール 330ml 1ケース24缶入」は2,980円で、1缶あたり約125円。「五穀ビスケット胡麻2倍増量」と「にんにくマシマシ魅惑のひねり揚げ」は、1点398円、2点以上の購入で1点あたり368円となる。増量シリーズは今回のブラックフライデー限定販売。なお、特別価格での販売は数量限定で、なくなり次第終了する場合がある。

11月14日・15日は会員にカインズバッグをプレゼント

11月14日・15日の2日間、全国213店舗で、税込3,000円以上購入したカインズ会員にオリジナルのカインズバッグをプレゼントする。トイレットペーパーなどの大きな商品も入れやすいビッグサイズで、数量限定。1人につき1日1個までで、当日の会員入会も可能。

なお、前橋みなみモール店は12月5日・6日、朝霞店は12月12日・13日に実施。まえばし赤城モール店と上田国分店は12月以降に実施予定となっている。

オンラインショップ限定セールでは、Nintendo Switch 2やAnkerのアイテムのほか、エアコン、キッチン家電、電動アシスト自転車、ポータブル電源、宅配ボックス、電動工具などを特別価格で販売する。