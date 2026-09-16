「それ、聞いてどうするの?」そんなふうに思ってしまうような質問を、悪気なくしてくる人はいませんか? 厄介なのは、デリカシーがない人ほど、自分が相手を不快にさせていることに気づいていないこと。

では、デリカシーがない人にはどのような特徴があり、なぜ相手の気持ちを考えずに踏み込んだ言動をしてしまうのでしょうか。また、身近にそうした人がいる場合、どのように接すればよいのでしょう。

この記事では、デリカシーがない人の特徴や言動の例、そうした言動をしてしまう心理・理由、デリカシーがない人への対処法を解説します。自分が「デリカシーがない」と言われたときに、見直したいポイントも紹介します。

デリカシーがない人の特徴

デリカシーがない人の特徴

まずは、どのような人が「デリカシーがない」と思われやすいのか、具体的な特徴を確認してみましょう。

触れてほしくないことに平気で言及してくる

デリカシーがない人は、人前で言及されたくないことや、本人が気にしていることに無神経に触れる傾向があります。よくあるのが、体型や容姿、年齢などに関する発言です。言う側は冗談やいじりのつもりでも、言われた側は深く傷ついていることも。

プライベートな話題に土足で踏み込んでくる

必要以上に個人的なことを聞きたがるのも、デリカシーがない人によく見られる行動です。「結婚は?」「子どもは?」「年収は?」「家賃はいくら?」など、他人に話す必要がないようなことでも、遠慮なく質問します。

質問する本人は、単純な興味や「相手と仲良くなりたい」という気持ちから聞いている場合もあります。しかし、相手との距離感を考えずに踏み込むため、不快感や警戒心を抱かれてしまうのです。

周囲に遠慮なく下品な話をする

場や相手に配慮せず、下ネタや下品な話題を持ち出すのも、デリカシーがない人の特徴です。その場にそぐわない発言をして、直接会話している相手だけでなく、話が聞こえる範囲にいる人まで不快にさせてしまいます。

嫌がられてもやめない

相手が嫌そうな表情をしたり、「やめてほしい」と伝えたりしても、同じ言動を繰り返す。「冗談だから大丈夫」「気にしすぎ」などと自分の判断で受け流し、相手がどう感じているかを考えようとしません。

周囲があえて触れない話題を持ち出す

場の空気を読まず、周囲が気をつかって避けている話題をあえて口にするのも特徴のひとつです。失敗したできごとや過去のトラブル、離婚や病気など、誰も触れないようにしている話題を、当事者の前で切り出してしまうのです。

本人には悪意がない場合もありますが、その場にいる人たちの気持ちや事情を想像できていないため、場の雰囲気を一気に悪くしてしまいます。

デリカシーがない言動をしてしまう心理・理由

なぜ、デリカシーがない発言や行動をしてしまうのでしょうか。その背景には、本人の性格や考え方、これまでの経験など、さまざまな理由が考えられます。

思ったことをすぐ口にしてしまう

頭に浮かんだことを深く考えず、そのまま口にしてしまう人は、結果としてデリカシーがないと思われます。発言する前に一度立ち止まって考える習慣がないため、相手がどう受け取るかを考えないまま、思ったことを口にしてしまうのです。

自分の考えが正しいと思っている

自分の価値観こそが正しいと考えている人は、相手への配慮よりも自分の意見を主張することを優先しがち。「結婚するのが普通」「子どもがいて一人前」「もっと痩せたほうがいい」といった自分の価値観を当然のものとして、相手も同じように考えていると思い込んでしまいます。

相手の気持ちを想像するのが苦手

相手の立場や感情を想像することが苦手な人も、デリカシーに欠けた言動をしやすい傾向があります。自分にとっては何気ないひと言でも、「言われた相手はどう感じるだろう」という視点がなければ、傷つけてしまう可能性に気づけません。

相手の表情や反応を見ても、自分の発言が原因だと理解できず、同じような言動を繰り返してしまうケースもあります。

コミュニケーションの経験値が不足している

デリカシーは、人との関わりや社会生活を通じて身につけていく側面もあります。そのため、さまざまな年代や価値観を持つ人と接する機会が少なかった人は、どのような話題を避けたほうがよいのか、どのような言い回しなら相手を傷つけにくいのかを学ぶ機会が少なかった可能性も。

本人に悪意がなくても、これまでの経験から「相手との距離感を測る」「場に応じて言葉を選ぶ」といった感覚を十分に身につけられていないケースも考えられるでしょう。

「思ったことを馬鹿正直に言う」ことをアイデンティティにしている

「自分は裏表がない」「思ったことは何でも言うタイプ」といったことを、自分らしさとして捉えている人もいます。こうした人は、相手に合わせて言葉を選んだり、建前を使ったりすることを「自分らしくない」と感じ、率直に伝えることを良しとしているのでしょう。

そのため、相手がどう受け取るかよりも「自分は本音を言った」ということに意識が向きやすく、結果として踏み込みすぎた発言になってしまうのです。

正直に伝えることが優しさだと思っている

「本当のことを伝えるのが相手のため」という考えから、厳しい言葉や踏み込んだ発言をしてしまう人もいます。たとえば、相手の容姿や仕事ぶりなどについて、「本人のために言ってあげたほうがいい」と考え、求められていないアドバイスや指摘をするケースです。

本人としては相手を傷つけようとしているわけではなく、むしろ「自分が言ってあげなければ」という善意から行動していることもあります。そのため、相手が不快そうにしていても、自分の発言に問題があるとは気づきにくい場合があります。

デリカシーがない人への接し方

デリカシーがない人への接し方

デリカシーがない人との接触を避けられないこともあるでしょう。そんなときは、相手の言動をすべて受け止めてしまわず、適切な距離を保つことが大切です。ここでは、ストレスを抱え込まないための対処法を紹介します。

不快な気持ちであることを示す

デリカシーがない人のなかには、自分の発言や行動が相手を傷つけていることに気づいていない人もいます。そのため、我慢し続けるのではなく、不快に感じていることを意思表示するのもひとつの方法です。

直接言いにくい場合でも、笑って受け流さず話題を変えたり、その場を離れたりすることで、嫌がっていることを示せます。曖昧な反応を続けると「この程度なら問題ない」と受け取られ、同じ言動を繰り返される可能性もあるでしょう。

関わり方を見直す

何度伝えても改善が見られない場合は、相手との距離を見直すことも必要です。会う頻度を減らしたり、必要以上に個人的な話をしないようにしたりすることで、ストレスを軽減できるでしょう。

同じ部署などで距離を置くことが難しい場合でも、業務に必要なやり取りにとどめるなど、関わり方を工夫することはできます。相手を変えようと努力し続けるよりも、自分が無理なく過ごせる距離感を意識することが大切です。

デリカシーがない行動について具体的に伝える

相手に改善してほしい場合は、「デリカシーがない」と抽象的に伝えるのではなく、どの発言や行動が嫌だったのかを具体的に伝えることが大切です。

「容姿についていろいろ言われると不快に感じる」「家族のことはあまり聞かれたくない」など、何が嫌だったのかを明確に伝えれば、相手も自分の言動を振り返りやすくなります。

感情的に責めると不要な対立を招く可能性があるため、できるだけ落ち着いて、自分の気持ちや希望を伝えるとよいでしょう。

他の人に相談する

デリカシーのない言動が繰り返され、自分だけでは対応が難しい場合は、ひとりで抱え込まず、周囲に相談することも選択肢のひとつです。

信頼できる人に状況を共有することで、客観的なアドバイスや適切なサポートを受けられる場合があります。第三者に話すことで気持ちが軽くなったり、これまでのやり取りを整理して今後の対応を考えやすくなったりすることもあるでしょう。

デリカシーがないといわれてしまったら

自分自身が相手の迷惑になってないか注意が必要です

自分では意識していなくても、相手から「デリカシーがない」と指摘されることがあります。そんなときは、ただ反発するのではなく、自分の言動を振り返るきっかけにしてみましょう。ここでは、デリカシーに欠けた言動を改善するために意識したいことを紹介します。

相手の立場になって考えてみる

「デリカシーがない」と指摘されたら、まずは相手がなぜそのように感じたのかを考えてみましょう。

自分には悪気がなくても、相手にとっては触れてほしくない話題だったり、言われたくないひと言だったりすることがあります。「自分なら気にしない」という基準だけで判断せず、「相手はどう感じたのか」という視点を持つことが大切です。

その場にいる人の立場や状況にも目を向ける

一対一の関係だけでなく、その場にいる人の立場や雰囲気にも目を向けてみましょう。

自分と相手にとっては問題のない話題でも、周囲には聞かれたくない人がいるかもしれません。また、自分では場が盛り上がると思った話でも、その場の雰囲気にはそぐわないこともあります。

発言する前に、「この場にいる人が聞いても問題ないだろうか」と考える習慣をつけると、周囲への配慮がしやすくなるでしょう。

言葉を発する前にひと呼吸おく

思ったことをそのまま口にする癖がある人は、発言する前に一度立ち止まることを意識してみましょう。

「今、言う必要があるか」「相手を傷つける可能性はないか」と数秒考えるだけでも、余計なひと言を口にせずに済むことがあります。特に感情が高ぶっているときは、勢いで発言すると後から後悔することも。ひと呼吸おいてから話す習慣は、デリカシーに関する言動を見直すうえでも役立ちます。

周囲の人のふるまいをよく観察する

周囲から「感じがいい」「話しやすい」と思われている人のふるまいを観察してみるのもおすすめです。たとえば、相手の話を最後まで聞く、いきなり否定しない、プライベートな話題に無理に踏み込まないなど、相手が心地よく感じやすいコミュニケーションを自然に行っている人もいます。

身近な人のふるまいを参考にしながら、自分にも取り入れられそうなことから少しずつ試してみるとよいでしょう。

言うか言わないか悩んだときは言わない選択をする

発言するべきか迷ったときは、あえて言わないという判断も大切です。一度口にした言葉は取り消すことが難しいため、「今、伝える必要があるだろうか」と考えてみましょう。特に、容姿や年齢、恋愛、家族、収入など、相手のプライベートに関わる話題は慎重に扱う必要があります。

「沈黙は金」という言葉があるように、何でも率直に伝えることが、必ずしもよいコミュニケーションにつながるとは限りません。

大切なのは相手はどう感じるか想像すること

ふだんから周囲への配慮の気持ちを忘れずに接しましょう

デリカシーがない言動は、悪気がなくても相手を傷つけ、人間関係に影響を及ぼすことがあります。

大切なのは、「自分はどう思うか」だけでなく、「相手はどう感じるか」という視点を持つことです。デリカシーがない人に悩んでいる場合は、無理に我慢せず、適切な距離を保ちながら対応しましょう。

また、自分自身も発言する前に一度立ち止まり、相手の立場や気持ちを考える習慣を身につけることで、周囲とより円滑なコミュニケーションを取りやすくなるでしょう。