ローマに所属するFWパウロ・ディバラが、パリ・サンジェルマン（PSG）戦に向けた意気込みを語った。フランスメディア『フランス・フットボール』が伝えている。

今季のセリエAで9勝3分けの無敗で2位に位置するローマ。一方で、チャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズではレアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッドとメガクラブ相手に後半終盤の拙いゲーム運びで2度の逆転負けを喫するなど、1勝1分け2敗と苦戦が続く。

そんななか、25日にアウェイで行われる第5節では大会2連覇中の王者であるPSGとのタフな戦いが待っている。

この重要な一戦を前に『フランス・フットボール』のインタビューに応じたラ・ホヤは、王者へのリスペクトをまず語った。

「間違いなく、現時点で欧州最高のチームだ。非常に高いレベルで安定したパフォーマンスを維持しており、素晴らしい監督のもと、驚異的な選手たちが揃っている。選手たちは阿吽の呼吸でプレーし、チーム全体が猛烈なスピードで動く。プレッシングの仕方も、チームとして攻撃を組み立てる形も非常に優れている。フォワードやウインガーはボールを受けると、即座にスペースを作り出す。彼らにスペースを与えてはいけない。さもなければ、瞬く間に痛い目を見ることになるだろう」

個人としては直近のパルマ戦で戦列に復帰した33歳FWは「自分たちの現在地を測る絶好の試金石」と、相手の実力を認めた上で、レアル・マドリード相手にも堂々と渡り合った現チームの力を過小評価することなく、敵地での勝ち点3を目指す。

「もちろん、相手に敬意を払うことは不可欠であり、彼らの強さも十分に理解している。だけど、誰かを恐れる必要はないんだ。僕らにも武器がある。チームメイト、監督、そしてこうした試合に向けた準備のすべてを、僕は全面的に信頼している。レアル・マドリード戦でも、自分たちが強いチームであることを証明したからね」

対戦相手のPSGはフヴィチャ・クヴァラツヘリアに続き、デジレ・ドゥエが長期離脱を強いられており、付け入る隙は十分にあるが、王者相手に今季CL2勝目を掴めるか。