アーセナルに所属するブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスが、さらなる活躍への意欲を示した。23日、イギリス紙『ミラー』がコメントを伝えている。

ギマランイスは今夏にニューカッスルからアーセナルへ完全移籍加入。ここまで公式戦15試合に出場し、プレミアリーグ第4節サンダーランド戦と第6節リーズ戦で決勝点となる強烈なミドルシュートを叩き込むなど、一定の存在感を放っている。一方、ニューカッスル時代のようなパフォーマンスを発揮するまでには至っておらず、イングランド代表MFマイルズ・ルイス・スケリーと出場機会を分け合っているのが現状だ。

ギマランイス自身も、新天地で未だ本領を発揮できていないと認めている。「今はまだチームに適応している段階で、間違いなく少しずつ積み上げている最中だ」と前置きしつつ、「加入して3、4カ月が経ったが、まだまだこれからだよ。チーム内での自分の役割や、ミケル（・アルテタ監督）が求めているプレーの形は理解できている。なので、もっともっと良いプレーができるはずだ」と強調。その上で、チームの戦術やアルテタ監督について次のように語っている。

「以前とはまったく違うよ。ここではより自由度が高いんだ。6番や8番、時には9番のような動きも求められるので、かなり頻繁に動く必要がある。もちろん、最初は慣れなかったよ。今ではミケルが中盤の選手に何を求めるのか、少しずつ理解できるようになった。決して簡単なことではないが、ようやく形になってきていると感じる。まだ自分が理想とするレベルには達していないが、もっとプレーしてチームに貢献できると思っているよ」

「ミケルは非常に細部にまでこだわる。ボールのコントロールの仕方や立ち位置など、これまで聞いたこともなかったような細かい点まで指導してくれる。僕はただ、彼の言葉をしっかり吸収しようと努めているんだ。彼はそうした細部に対して、ある種狂気的とも言えるほどのこだわりを持ち、情熱を注いでいる。できる限り多くのことを学び取りたいよ」

カラバオ・カップで4部のクラブ相手に苦杯をなめたアーセナルだが、プレミアリーグでは開幕から11試合で9勝1分1敗、チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズでもここまで3勝1分と好スタートを切っている。「僕たちはここで黄金期を築きたいし、タイトルはすべて勝ち取りたい。クラブに来た当初、ミケルが最初に言ったのも『黄金期を築こう』ということだった」と語るギマランイスが本領発揮となれば、プレミアリーグ連覇とCL初制覇の可能性もグッと高まるだろう。