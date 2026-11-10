author＝MN ワーク&ライフ編集部

セブン‐イレブン・ジャパンは11月13日から、11月23日に30周年を迎える「たまごっち」とのコラボフェアを全国の店舗で順次開催する。限定商品を販売するほか、対象商品の購入でグッズがもらえる企画や、LINEを使ったキャンペーンなどを実施する。コラボ食品は11月10日から順次発売する。

限定本体からポーチ、チーズ肉まんまで登場

今回のフェアでは、30周年記念アートを使ったセブン‐イレブン限定の「オリジナルたまごっちグルメスター」を販売。食品ではクレープや肉まん、おでんなど全6品をそろえる。また、対象のガムやアイスなどを購入すると、ポーチやカードなどの限定グッズが先着でもらえる。

対象ガムの購入でもらえるスライダーポーチは全5種 (画像はイメージ、(C)BANDAI)

限定本体は3,080円、シールセットも販売

「オリジナルたまごっちグルメスター」は、30周年記念アートを使った限定デザインの本体。税込3,080円で、11月13日から全国で順次発売する。

同日には、貼ってはがせるぷっくりシールとリフィルを組み合わせた「たまもりしーるリフィルグルメのわくせいセット」も税込638円で発売。いずれもセブン‐イレブン限定で、店舗により発売日時が異なる場合がある。

購入特典は何を買うともらえる? 開始日・数量を一覧に

対象商品を指定の個数、同時に購入すると限定グッズをプレゼントする。対象商品内での組み合わせは自由で、好きなデザインを選べる。いずれも先着で、景品がなくなり次第終了する。

もらえるもの 購入条件 開始日 1店舗あたりの数量 スライダーポーチ 対象ガムを同時に3個 11月12日 全5種・各4枚、計20枚 クリアカード 対象アイスを同時に2個 11月12日 全5種・各3枚、計15枚 ごっちカード 対象ドリンクを同時に2本 11月17日 全6種・各8枚、計48枚 ステッカー 対象スナックを同時に2個 11月19日 全4種・各6枚、計24枚

ガム3個でポーチ、アイス2個でクリアカード

11月12日からは、対象ガム3個でスライダーポーチ、対象アイス2個でクリアカードをプレゼント。ポーチは幅100×高さ80mm、カードは幅59×高さ86mm。対象商品とデザインは以下の通り。

スライダーポーチのプレゼント対象となるガム (画像はイメージ、(C)BANDAI)

クリアカードのプレゼント対象となるアイス (画像はイメージ、(C)BANDAI)

クリアカードは全5種から選べる (画像はイメージ、(C)BANDAI)

ドリンク2本でごっちカード、スナック2個でステッカー

11月17日からは対象ドリンク2本で「ごっちカード」、19日からは対象スナック2個でステッカーをプレゼントする。ごっちカードは幅59×高さ86mm、ステッカーは幅84×高さ60mm。

ごっちカードのプレゼント対象となるドリンク (画像はイメージ、(C)BANDAI)

ごっちカードは全6種 (画像はイメージ、(C)BANDAI)

ステッカーのプレゼント対象となるスナック (画像はイメージ、(C)BANDAI)

ステッカーは全4種 (画像はイメージ、(C)BANDAI)

「おやじっち」の屋台をイメージしたおでん

「セブンプレミアム おやじっちの屋台おでん」(税込429.84円)は、「おやじっち」が営むおでん屋台をイメージ。5種の具材にだしの旨みをしみ込ませた。11月12日から全国で順次発売する。

4種類のデザインが入ったチーズ肉まん

「たまごっちのチーズ肉まん」(税込198.72円)は、「べびまるっち」のような丸い形の中華まん。とろけるチーズと肉まんを組み合わせ、ランダムで4種類のたまごっちのデザインを入れている。11月10日から全国で順次発売する数量限定商品だ。

「まめっち」のクレープと「みゃおっち」のどら焼

「まめっちのカスタード&ミルククリームクレープ」(税込213.84円)は、ミルククリームとカスタードを、まめっちをイメージした淡いクリーム色の生地で包んだ。

「みゃおっちのいちごソースとミルクのどら焼」(税込237.60円)は、いちごソースとミルクホイップを、みゃおっちをイメージしたピンク色のもっちりした生地でサンド。どちらも11月10日から全国で順次発売する。

たまごサラダロールと「みみっち」の野菜スティックも

「みんなしゅ～ご～！たまごサラダロール」(税込149.04円)は、しっとりしたコッペパンにたまごサラダを絞ったロールパン。11月12日から沖縄県を除く全国で順次発売する。

「みみっち大好き野菜スティック おろしりんご入りにんじんの香味マヨ」(税込429.84円)は、フルーティーな香味マヨソースで食べる野菜スティック。「とことこヤング」の色をイメージした黄色い玉子を組み合わせた。11月11日から全国で順次発売する。

LINE企画は来店や購入でデジタルシールを集める

11月13日～12月2日は「たまごっちLINEキャンペーン」を実施する。セブン‐イレブン公式LINEを友だち追加し、店舗で二次元コードを読み取ると1日1回、1ポイントを獲得。たばこを除く税込550円以上の購入レシートを撮影してアップロードすると、3ポイントがもらえる。22時～翌4時59分のコード読み取りは対象外となる。

1ポイントで、全50種から好きなデジタルシール1枚と交換できる。シールを台紙に貼ってオリジナル壁紙を作成し、画像のダウンロードや印刷も可能。獲得したシールの数に応じて抽選応募券がもらえ、全50種を集めると合計3回応募できる。応募・画像作成は12月8日23時59分まで。

LINEキャンペーンで集められるデジタルシールの一例 (画像はイメージ、(C)BANDAI)

LINEの抽選賞品はペアパジャマや無料クーポン

LINEキャンペーンの抽選期間は11月13日～12月8日。オリジナルペアパジャマが300人に計600着、コラボ商品またはスイーツの無料クーポンが3,000人に当たる。クーポンは、対象のコラボ商品または税抜450円以下の対象オリジナルスイーツに利用できる。

抽選で300人に当たるオリジナルペアパジャマ (画像はイメージ、(C)BANDAI)

セブンマイルはエコバッグ交換とタオル抽選

11月18日10時～12月2日は、セブンマイルプログラムでも限定グッズを用意。ポーチ付きオリジナルエコバッグは1,480マイルで交換でき、先着3,000人が対象となる。

オリジナルダイカットタオルは50マイルで抽選に参加でき、100人に当たる。参加は1人1回で、抽選に外れた人にもオリジナル壁紙1種をプレゼントする。

一番くじやポストカード、端末内の「ななチキ」も

11月21日からは「一番くじ Tamagotchi ～夜空で発見！？12星座とたまごっち～」を税込781円で全国にて順次発売。同日、公式Xで公開するショップコードを「Tamagotchi Paradise - Neon Planets」に入力すると、端末内で「ななチキ」を入手できる。

11月23日～12月31日は、店内マルチコピー機で30周年記念ポストカード全8種を販売する。価格はハガキ1枚税込200円。詳細は11月16日0時に公開する。

たまごっちと12星座のアートを使った一番くじの賞品 (画像はイメージ、(C)BANDAI)

Xキャンペーンやセブンネット限定商品も展開

11月13～19日は、公式Xのフォローと対象投稿の引用ポストによる抽選企画を実施し、50人にオリジナルプレゼントが当たる。同期間に毎日投稿される対象投稿へ合計3回以上、いいね・リポスト・引用ポストのいずれかを行った人には、回数に応じて壁紙全5種をプレゼントする。

セブンネットショッピングでは、Kalitaとのコラボ商品としてコーヒーミル、波佐見焼のドリッパー、マグカップを受注販売。予約期間は11月10日11時～12月13日23時59分で、予定数量に達すると期間中でも終了する場合がある。

セブンネットショッピングではKalitaとのコラボ商品を受注販売 (画像はイメージ、(C)BANDAI)

ラッピング店舗は東京・北海道・大阪の3店舗

たまごっちの装飾を施したラッピング店舗も全国3店舗で順次展開する。中野鍋横店(東京都)と南7条店(北海道)は11月13日から、大阪中之島6丁目店(大阪府)は14日から実施。期間や内容は予告なく変更する場合がある。

ラッピング店舗の装飾予定イメージ (画像はイメージ、(C)BANDAI)

主な開始日カレンダー

食品・購入特典・関連企画は、それぞれ開始日が異なる。食品は各日から順次発売し、店舗によって発売日が前後する場合がある。

開始日(2026年) 主な商品・企画 11月10日(火) クレープ、どら焼、チーズ肉まん／Kalitaコラボ商品の予約受付(11時～) 11月11日(水) 野菜スティック 11月12日(木) たまごサラダロール、おでん／ガム・アイスの購入特典 11月13日(金) フェア、限定本体・シールセット、LINE企画、X企画／東京・北海道のラッピング店舗 11月14日(土) 大阪のラッピング店舗 11月17日(火) ドリンクの購入特典 11月18日(水) セブンマイルのグッズ交換・抽選(10時～) 11月19日(木) スナックの購入特典 11月21日(土) 一番くじ／「ななチキ」のショップコード公開 11月23日(月) 限定ポストカード販売

商品仕様・販売情報

コラボ食品と店頭販売商品の価格・発売日・販売エリアは以下の通り。食品の税込価格は軽減税率8%で表記している。

商品名 税抜価格 税込価格 発売日(2026年) 販売エリア・補足 まめっちのカスタード&ミルククリームクレープ 198円 213.84円 11月10日～順次 全国 みゃおっちのいちごソースとミルクのどら焼 220円 237.60円 11月10日～順次 全国 みんなしゅ～ご～！たまごサラダロール 138円 149.04円 11月12日～順次 沖縄県を除く全国 たまごっちのチーズ肉まん 184円 198.72円 11月10日～順次 全国／数量限定、ランダムで4種類のデザイン みみっち大好き野菜スティック おろしりんご入りにんじんの香味マヨ 398円 429.84円 11月11日～順次 全国 セブンプレミアム おやじっちの屋台おでん 398円 429.84円 11月12日～順次 全国／具材5種 オリジナルたまごっちグルメスター 2,800円 3,080円 11月13日～順次 全国／セブン‐イレブン限定 たまもりしーるリフィルグルメのわくせいセット 580円 638円 11月13日～順次 全国／セブン‐イレブン限定 一番くじ Tamagotchi ～夜空で発見！？12星座とたまごっち～ 710円 781円 11月21日～順次 全国 コンテンツプリント「たまごっち」限定ポストカード 記載なし ハガキ200円／枚 11月23日～12月31日 店内マルチコピー機／全8種

店舗により価格や発売日時、取り扱いの有無、商品名・規格が異なる場合がある。予定数量の終了などにより販売を終了する場合もある。商品のデザインは変更となる場合がある。

まとめ

セブン‐イレブンの「たまごっち」30周年フェアでは、限定本体の販売、食品6品、購入特典、LINE企画などを展開する。購入特典は11月12日・17日・19日と開始日が分かれ、いずれも先着でなくなり次第終了。欲しいグッズの対象商品と開始日を確認しておきたい。