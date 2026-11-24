ディーアップのオールインワンネイルブランド「NUMBER POLISH(ナンバーポリッシュ)」は12月4日から、冬の新色4色を一部のバラエティショップと公式オンラインショップで発売する。

NUMBER POLISH 2026 WINTER COLLECTION

冬の指先を美しく見せるヌードカラー4色

今回登場するのは、素肌になじむヌードトーンに、ほんのり温かな血色感と繊細なきらめきを加えた4色。寒さで手元がくすみがちな冬にも、指先に自然な華やかさを添えるカラーをそろえた。オフィスやディナーなど、さまざまなシーンに寄り添い、手元の動きに合わせて光がゆらめくという。

冬の新色4色

カラーは、多彩なオーロララメが優美にきらめく王道ピンクの「No.53 PINK STREAM」、肌に溶け込んで指先をすらりと見せる洗練されたモーヴ「No.54 NUDE MAUVE」、ゴールドラメが輝く温かみとフレッシュさを備えたアプリコット「No.55 SHIMMER APRICOT」、澄んだ色の奥で微細なラメが光る大人向けのピンク「No.56 LOVING PINK」の4種類。

「No.53 PINK STREAM」

「No.54 NUDE MAUVE」

「No.55 SHIMMER APRICOT」

「No.56 LOVING PINK」

価格は各1,100円。内容量は8mL。PLAZA、LOFT、ハンズ、アインズ&トルペ、トモズ、ローズマリー、京王アートマン、ディーアップ公式オンラインショップで取り扱う。店舗によって販売状況が異なる。