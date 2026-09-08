ディー・アップは、オールインワンネイルブランド「NUMBER POLISH(ナンバーポリッシュ)」から、秋の新色4色を9月11日に発売する。モードでシックな濃密メタリックカラーで、ひと塗りで鮮やかに発色するという。

NUMBER POLISH(ナンバーポリッシュ)

「NUMBER POLISH」は、ベースコートやトップコートを使わず、1本でネイルが完成するオールインワンタイプ。今回の秋の新色は、ブランドの特徴である速乾性をそのままに、セルフレベリング効果の高い処方を採用している。パールを贅沢に配合しながらも筆跡がつきにくく、つるんとなめらかな仕上がりが叶うという。ひと塗りで鮮やかに発色し、二度塗りするとさらに深みのある仕上がりになる。

「ROYAL RED」など濃密メタリックカラー4色

秋の新色は、モードでシックな濃密メタリックカラー4色を展開する。

NUMBER POLISH(ナンバーポリッシュ)

「NUMBER POLISH No.49 ROYAL RED」(1,100円)は、高貴なダークレッド。ベルベットのような質感と深い赤で、艶やかな指先を演出する。

NUMBER POLISH No.49 ROYAL RED 1,100円

「NUMBER POLISH No.50 RICH CACAO」(1,100円)は、ブロンズパールが輝くモードなディープブラウン。肌を美しく見せるカラーとしている。

NUMBER POLISH No.50 RICH CACAO 1,100円

「NUMBER POLISH No.51 SMOKY QUARTZ」(1,100円)は、エメラルドグリーンと赤みベージュを組み合わせた偏光メタリック。角度によって表情が変わるグリーンベージュとなっている。

NUMBER POLISH No.51 SMOKY QUARTZ 1,100円

「NUMBER POLISH No.52 JEWEL GREEN」(1,100円)は、光の色によって青と緑に反射する、宝石のような輝きが特徴の神秘的なブルーグリーン。

NUMBER POLISH No.52 JEWEL GREEN 1,100円

取り扱い店舗は、PLAZA、LOFT、ハンズ、アインズ&トルペ、ショップイン、ディーアップ公式オンラインショップ。店舗によって取り扱い状況が異なるため、詳細は各店舗への確認が必要となる。