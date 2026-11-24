アルペンはこのほど、冬のゴルフウェア「TIGORA GOLF 2026 Winterコレクション」を発表。冬の本格的な寒さの中でも快適かつ軽快にプレーできる高機能な防寒アイテムを中心に、全国のゴルフ5および公式オンラインストアで順次販売している。

「TIGORA GOLF 2026 Winterコレクション」

本コレクションは、「極寒の中でもベストスコアを狙いたい」「着膨れせずスマートにプレーしたい」というゴルファーの気持ちに寄り添い考えられた冬用ゴルフウェア。

冬用のアウターにありがちな動きにくさや重さを解消し、確かな保温性を担保しながらもスマートなシルエットを両立。厳しい寒さを迎えるこれからのシーズンでも、心も体も軽やかにラウンドを楽しめるアイテムを取り揃えている。

また、今シーズンは2026年春夏から掲げるテーマ「PLAY TOGETHER」を継承。大自然の中で楽しむゴルフだからこそ直面する、冬特有の寒さや冷たい風をネガティブに捉えるのではなく、その環境さえもまるごと受け入れて楽しんでほしいという想いを「天候も気候も、スタイルになる。」というフレーズに込めている。プレーヤー同士の繋がりだけでなく、「天候や気候といった自然環境も一緒に楽しむ」という新しいゴルフの醍醐味を、店頭およびLOOKBOOKでのビジュアルを通じて提案するという。

メンズコレクション(一例)

中綿プルオーバージャケット/ アイヒートボンディングパンツ

「TIGORA GOLF 2026 Winterコレクション」メンズ 中綿プルオーバージャケット(7,999円)、アイヒートボンディングパンツ(6,999円)

中綿の分量を緻密に調整し、冬ゴルフでも暖かさとスムーズな動きやすさを両立した「中綿プルオーバージャケット」(7,999円)は、シャープに見せるキルトステッチや衿元の着脱用ファスナーなど、プレーを快適にする工夫が詰まった一着で、カラーは「オフホワイト」「ブラック」の2色、サイズはM / L / XL /2XLを展開している。

「アイヒートボンディングパンツ」(6,999円)は、厚みのある防風ボンディング素材に、太陽光と湿気のダブルで発熱する「+5℃アイヒート」機能を搭載。真冬の冷風をしっかりブロックしながら下半身を温め、快適なラウンドを支える。カラーは「ダークグレー」「ブラウン」「ブラック」の3色、サイズはS / M / L / XL / 2XL / 3XLを展開している。

ハーフジップダウンジャケット/ アイヒートハイネックシャツ

「TIGORA GOLF 2026 Winterコレクション」メンズ ハーフジップダウンジャケット(8,999円)、アイヒートハイネックシャツ(3,999円)

高品質な700フィルパワーのダウンを使用した「ハーフジップダウンジャケット」(8,999円)は、圧倒的な軽さと保温力を追求した一着。撥水・防風機能を備え急な小雨や冷風にも強く、着膨れを防ぎながら冬の寒さを寄せ付けないデザインとなっている。カラーは「ミディアムグレー」と「ブラック」の2色、サイズはM / L / XL / 2XLを展開。

「アイヒートハイネックシャツ」(3,999円)は、「+5℃アイヒート」のダブル発熱と柔らかな裏起毛で、薄手ながら驚きの暖かさを発揮。ストレッチ性が高くスイング時の突っ張り感を抑え、ハイネックと袖口リブが冷気の侵入を防ぐ。カラーは「ブラウン」「ライトグレー」「サックスブルー」「オフホワイト」「ダークグレー」「ブラック」の6色、サイズはS / M / L / XL / 2XL / 3XLを展開している。

レディスコレクション(一例)

ボアフリースベスト/ 裏地付きクルーネックセーター

「TIGORA GOLF 2026 Winterコレクション」レディス ボアフリースベスト(7,999円)、裏地付きクルーネックセーター(9,999円)

「ボアフリースベスト」(7,999円)は、毛足の異なる2種類のボアやスエード調のパーツを組み合わせ、豊かな表情と上品さを演出。ベストならではの腕の動かしやすさと、着膨れしないスマートなシルエットを叶える。カラーは「ライトベージュ」「チャコールグレー」の2色、サイズはM / L / XLを展開している。

立体感のある冬らしい編み柄で、華やかさと軽やかさを両立したプルオーバーセーター「裏地付きクルーネックセーター」(9,999円)は、背中と袖部分にストレッチ性のある裏地を採用し、冷風を防ぎながらスムーズなスイングをサポートする。カラーは「オフホワイト」「レッド」の2色、サイズはM / L / XLを展開。

ハイブリッド中綿フルジップセーター

「TIGORA GOLF 2026 Winterコレクション」レディス ハイブリッド中綿フルジップセーター(1万1,990円)

「ハイブリッド中綿フルジップセーター」(1万1,990円)は、暖かな中綿入りの身頃と、腕を動かしやすいニット袖を組み合わせたハイブリッド設計で、防風性とストレッチ裏地により、冷たい風を遮断しながらスイング時の突っ張り感を大幅に軽減する。カラーは「ブラック」「オフホワイト」の2色、サイズはM / L / XLを展開している。