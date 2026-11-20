アルペンは、プライベートブランド「TIGORA(ティゴラ)」のリカバリーウェア「TIGORA SLEEP」から、冬向けのベロア素材モデルを販売している。長袖Tシャツとロングパンツをユニセックス・レディスで展開し、価格は各4,999円。

冬向けモデルには、なめらかな肌触りと暖かみのあるベロア素材を採用。寝返りなどの動きを妨げにくいよう、ユニセックスの上下はややゆとりのあるシルエットに仕上げた。レディスは、首元を覆うモックネックのトップスと、ゆったりしたシルエットのパンツをそろえる。

「TIGORA SLEEP」は、一般医療機器の「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として届け出たリカバリーウェア。同社によると、特殊なセラミックを練り込んだ生地が、体から放出されたエネルギーを遠赤外線として再放射し、血行を促進することで、疲労や筋肉のこりの軽減が期待できるという。

長袖Tシャツとロングパンツは、いずれもユニセックスがM、L、XL、2XLの4サイズで、ブラックとネイビーの2色。レディスはM、L、XLの3サイズで、グレーとアイボリーの2色を展開する。価格はいずれも税込。

全国のスポーツデポ、アルペン、ゴルフ5および公式オンラインストアで取り扱う。ユニセックスのネイビーとレディスのアイボリーは、オンラインストアとAlpen TOKYO、Alpen NAGOYA、Alpen OSAKA、Alpen FUKUOKAの限定販売となる。