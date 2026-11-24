アルペンは10月下旬より、プライベートブランド「TIGORA(ティゴラ)」から、「下山時」を徹底的にサポートする新作ハイキングシューズ「TIGORA ハイク2」を販売している。

同社によると、登山における事故や怪我の約8割は「下山時」に発生し、着地時には体重の3倍もの負荷がかかるという。新モデル「TIGORA ハイク2」は、前作の快適な履き心地を踏襲しつつ、急な斜面やつづら折りなど、疲労が蓄積しやすい下山時の痛みや捻挫といったトラブルを未然に防ぐため、3つの特化型テクノロジーを採用している。

まずは、下山時のダイレクトな衝撃を吸収し、膝や足首にかかる負担を分散する「前足部高機能クッション」と「厚底ソール」を採用。

また、踵の浮きや左右へのズレを抑制するために、踵部に左右非対称のパーツ「アシンメトリスタビライザー」を搭載。

さらに、「高グリップ・ラバーアウトソール」が、ザレ場や岩場、傾斜地など滑りやすい路面でも確かなグリップ力を発揮し、転倒を抑制する。

ラインアップは、ミッドタイプの「TIGORA ハイク2 MID」と、ロータイプの「TIGORA ハイク2 LO」の2種類。いずれもカラーは、メンズが「ブラック」と「オリーブ」、レディスは「グレー」と「カーキ」の2色を展開している。

サイズは、メンズが25.0～28.0cm(0.5cmピッチ)および29.0㎝(ブラックのみ)、レディスは23.0㎝～25.0㎝(0.5㎝ピッチ)となっており、いずれもワイズは「3E」。価格は、「TIGORA ハイク2 MID」が9,999円、「TIGORA ハイク2 LO」は8,999円。