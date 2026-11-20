アルペンは11月20日、プライベートブランド「Alpen Outdoors」から、冬キャンプ向けの新作テント「TCヘキサ型キャンプシェードL」(3万9,990円)を発売した。同日には、マットからずれにくい寝袋や「ホカロン」とコラボしたフリースブランケットなども発売した。

パネルを引くだけで自立するキャンプシェード

「TCヘキサ型キャンプシェードL」は、傘のように開閉する構造を採用したテント。パネルを引くと自立し、押し戻すと折りたためる。設営・撤収はそれぞれ約1分が目安となる(同社スタッフ2人で作業した場合の時間。ペグの打ち込み・引き抜きにかかる時間は除く)。

生地には、ポリエステルと綿を混紡した、火の粉に強く結露しにくいTC素材を使用。出入り口は3カ所あり、メッシュドアや開閉できる大型の天井メッシュ窓を備える。生地に防水加工を施し、縫い目をシームテープで覆うことで小雨にも対応する。使用時のサイズは約W350×D350×H180cm、収納時は約25×20×130cmで、重さは約11kg。

マットからずれにくい寝袋や「ホカロン」コラボも

同日発売の「マットカバーシュラフ-5」(6,999円)は、マットにかぶせて使う寝袋。寝返りを打ってもマットからずれにくく、足元のファスナーを開けて温度を調節できる。

「ホカロン」とのコラボでは、ひざ掛けや寝袋のインナーとして使え、専用カバーに収納するとクッションになる「クッションフリースブランケットホカロン」(5,999円)を発売。2枚に分けてひざ掛けとして使える「クッション2層フリースシュラフホカロン」(9,999円)も登場した。前年に限定100点で販売した「こたつユニット110ホカロン」(1万4,990円)も再販売している。

このほか、11月20日にはテーブルの天板スペースを広げる「サイドフレーム＋」(5,999円)、小物を収納できる「ストレージボックス」(3,999円)、熱い鍋やフライパンを直接置ける「キッチンアウトドアラック」(2,999円)を発売。

12月4日には、テーブルの脚元に収納スペースを作れる「拡張伸縮アンダーラックフレーム＋38」(2,999円)と「拡張伸縮アンダーラックフレーム＋」(3,999円)を発売する。価格はいずれも税込。