キリンビバレッジは12月8日から、「キリン 午後の紅茶 アップルティーソーダ」を全国で期間限定発売する。9年ぶりの復活となる今回は、ディズニーとピクサーのキャラクターをデザインした限定ラベルで登場。さらに、定番の「午後の紅茶」シリーズ6商品でも、11月下旬から順次キャラクターデザインラベルを展開する。

「キリン 午後の紅茶 アップルティーソーダ」(出所:キリンビバレッジ)

「キリン 午後の紅茶 アップルティーソーダ」は、りんごの爽やかな甘みと華やかな紅茶の香りに、炭酸の刺激を組み合わせたティーソーダ。果汁10%未満で、すっきりとした味わいに仕上げている。

パッケージにはディズニーとピクサーのキャラクターを採用。キャラクターとともに、冬の乾杯シーンの楽しさや炭酸の爽快感を表現したデザインとなっている。

容量は480mlのペットボトルで、価格は税別220円。12月8日から全国で期間限定販売する。

また、「午後の紅茶」の定番商品にも、ディズニーとピクサーのキャラクターをデザインした限定ラベルが登場する。

対象となるのは、「午後の紅茶」のレギュラーシリーズと「おいしい無糖」シリーズの計6商品。11月下旬から12月下旬にかけて、順次展開する予定だ。販売状況によって期間が前後する場合がある。