名前も顔も知らぬまま、「交際ゼロ日」で夫婦となったなつ美(芳根京子)と瀧昌(本田響矢)の、ささやかな日常のぬくもりと、深まっていく愛をうららかに描くフジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』(毎週木曜22:00～ ※FODで配信)の第5話が、12日に放送された。SNSでは、「嫉妬した時だけ、タメ口になる瀧昌さまが可愛い」といった声が上がっている。

瀧昌がなつ美を尾行…嫉妬から思わず飛び出した言葉

広島県・呉への異動を命じられた瀧昌。任務で家を空けることが多い自分ゆえに、慣れない土地でなつ美を一人きりにするのは心苦しい。瀧昌なりの優しさから単身赴任を決意するものの、なつ美になかなか言い出せずにいた。

そんなある日、なつ美は瀧昌に「もしかしたら赤ちゃんが…」と報告する。あまりの喜びに、顔がふにゃっとほころんでしまう二人。翌日病院を訪れた帰り、出産後に必要なものを買いに行く。だがその後、妊娠はなつ美の勘違いであったことが発覚。しかし瀧昌は「では、今回は(本当に赤ちゃんを授かった時の)よい訓練になりましたね」と前向きに捉える。

なつ美は、町田(泉澤祐希)が開いている絵画教室へ瀧昌に内緒で通い始める。瀧昌への手紙にたくさん絵を描いて瀧昌に喜んでもらうためだった。子どもたちに交じって楽しそうに絵を描くなつ美だが、そのなつ美の前で町田が倒れる。焦るなつ美だが、単に空腹だからだった。

そこでなつ美は、町田にお弁当を持っていくことを決める。瀧昌はそのなつ美の様子に違和感を覚える。そして悪いと思いながらもなつ美を尾行。そこで町田にお弁当をあげるなつ美を見て、思わず割って入る。しかし浮気は勘違いだったと気づき、2人でその場を去る。

帰り道、瀧昌は言う。「他の男とあまり仲良くしないで」と。そしてついに、転勤についてなつ美に切り出す。そして自分1人で行くつもりなことも。それを聞いたなつ美は「許せない」と言う。寂しさを口にするだけでなく、相談もなく決めたことに腹を立てたのだ。「私も呉に行きます。私が、行きたいんです」「瀧昌さまがいる場所が私の居場所なんです」と。そして瀧昌は答えるのだった。「一緒に呉に行きましょう」と。

「いただきました。おかわりも欲しいです」

この展開にX(Twitter)では、「私にとっても、タキナツ(瀧昌となつ美)を見続けている時のテレビの前が私の居場所」「瀧昌さまの2度目の“他の男と仲良くしないで”。いただきました。おかわりも欲しいです」「嫉妬した時だけ、感情が先に立って、敬語からタメ口になる瀧昌さまが尊い」などのコメントが。

同時に、ラストの転生シーンでは「現代版のタキナツも本当にかわいい」「今の時代の服装だからか、2人の身長差が目立って、なんだかキュンとした」「この転生シーンで、あったかい気持ちがさらにぽかぽかになるの、本当に好き」などの声も見られた。

【編集部MEMO】

『波うららかに、めおと日和』第6話(11月19日放送)あらすじ

「好きな相手とは、ちゃんと腹を割って話し合ったほうがいい」。町田（泉澤祐希）からの言葉に背中を押され、瀧昌（本田響矢）は広島県・呉への異動が決まったことをようやくなつ美（芳根京子）に打ち明けた。自分を置いて一人で呉に行くと決めていた瀧昌に、「私はそんなに頼りない…」と、悲しい気持ちを素直に伝えるなつ美。「私も、呉に行きます」とまっすぐな目で見つめ、揺るぎない覚悟を伝えるのだった。

それから数日後。二人は、町田が描く人物画のモデルを務めることに。思い出がたくさん詰まった江端家の縁側で、互いに頬を赤らめたり、笑い合ったり。いつもと変わらないやり取りをする二人。その仲睦まじい光景に、町田は思わず笑みを浮かべ…そして、あることを告げる。

やがて、町田からなつ美のもとに一通の手紙が届く。その内容に思わず肩を落としてしまうなつ美。しかし、手紙とともに届けられた完成した絵には、幸せな時間が写し出されていて…なつ美の心もじんわりと温かくなるのだった。

一方その頃、新婚の深見家。朝を迎えた芙美子（生田絵梨花）はあわてて飛び起きる。その傍らには、慌てる妻・芙美子をニコニコと愛おしそうに眺める深見龍之介（小関裕太）の姿が。どうやら昨晩、のんびり過ごしているうちに、うたた寝をしてしまい、そのまま朝を迎えてしまったようで…？

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