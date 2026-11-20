スターバックス コーヒー ジャパンは11月20日より、ホリデーシーズンの新作「抹茶 ティラミス フラペチーノ」「ティラミス ラテ」「濃い抹茶タルト」の3商品を全国の店舗（一部店舗を除く）で発売します。今回は、発売に先駆けて開催されたメディア向け体験会に参加。気になる商品の特徴や味わい、価格を紹介します。

スタバのホリデー新作3商品が11月20日発売

スタバのホリデー新作3商品の値段・発売日は?

スターバックスの2026年ホリデーシーズン第2弾は、「ティラミス」が主役。11月20日から、抹茶を使ったフラペチーノと、王道のティラミスをイメージしたラテ、抹茶の魅力を詰め込んだタルトの3商品が登場します。

商品の価格は以下のとおりです。

商品名 店内利用 持ち帰り 抹茶 ティラミス フラペチーノ 720円 707円 ティラミス ラテ 630円 618円 濃い抹茶タルト 580円 570円

※価格は税込。ドリンクはいずれもTallサイズのみ。

販売店舗は全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）。一時的な欠品や早期に販売を終了する場合があります。

それでは、各商品の特徴を詳しく見ていきましょう。

新作「抹茶 ティラミス フラペチーノ」はどんな味?

「抹茶 ティラミス フラペチーノ」(Tallサイズのみ/持ち帰り707円、店内利用720円)

「抹茶 ティラミス フラペチーノ」は、抹茶のほろ苦さとマスカルポーネクリームのまろやかなコクを組み合わせ、ティラミスの味わいを表現した一杯です。世界中で親しまれる抹茶を、ホリデーシーズンならではの華やかな味わいに仕上げた新作フラペチーノです。

使用しているのは、スターバックスオリジナルブレンドの抹茶パウダー。抹茶の豊かな香りとうまみを楽しめるのが特徴です。

上部には、ティラミスに欠かせないマスカルポーネクリームをイメージしたクリームを重ね、抹茶パウダーをトッピング。濃厚なコクが抹茶のほろ苦さを包み込み、まろやかな味わいを演出します。

さらに、カップの下層にはホイップクリームと、甘さを抑えた抹茶ソースを使用。抹茶本来のビターな風味とうまみも楽しめる仕立てになっています。

実際に「抹茶 ティラミス フラペチーノ」を飲んでみた

一口飲んでみると、濃厚な抹茶ソースのおいしさが印象的です。全体的に甘さがありながらも、抹茶らしいほろ苦さがしっかりと感じられ、そのコントラストを楽しめます。

混ぜて飲むのもおいしいですが、まずは混ぜずに抹茶ソースやマスカルポーネクリーム、それぞれの味わいを楽しんでみるのがよさそうです。

「抹茶 ティラミス フラペチーノ」のおすすめカスタムは?

気になるのがカスタマイズですが、担当者に聞いてみたところ、「この1杯で完成しているので、まずはそのまま味わってほしい」とのことでした。

ミルクの変更は可能なので、抹茶の濃厚な味わいと相性がよさそうな「ソイミルク変更」を試してみるのもよさそうです。

また、抹茶パウダーの追加も可能とのことなので、抹茶好きならパウダーを多めにしてみるのもいいかもしれません。

新作「ティラミス ラテ」はどんな味?

続いて紹介するのは、王道のティラミスをイメージした「ティラミス ラテ」です。

デザートのティラミスを一杯のドリンクで表現した、コーヒーのほろ苦さとクリームのコクが特徴の新作ホットラテです。

ベースとなるのは、ホワイトモカフレーバーシロップとエスプレッソ、スチームミルク。ホワイトモカのコクのある甘さと、エスプレッソの香ばしくほろ苦い風味を組み合わせています。

そこに、マスカルポーネをイメージしたクリームを重ね、仕上げにダーク フラペチーノ® パウダーをトッピング。

ダーク フラペチーノ パウダーは、ティラミスの仕上げに振りかけるココアパウダーをイメージしたもので、ほろ苦い風味が味わいを引き締めるといいます。

クリームのなめらかなコクとコーヒーの苦みを重ね、ティラミスらしい濃厚な味わいを楽しめる一杯に仕上げています。

実際に「ティラミス ラテ」を飲んでみた

こちらにもマスカルポーネクリームが使用されており、通常のホイップクリームよりもコクを感じられます。まろやかな口当たりで、ティラミスらしさを楽しめる仕上がりです。

エスプレッソのほろ苦さが感じられ、ティラミスを表現しながらも"スタバらしさ"があるのがポイント。

ほろ苦い味わいで、ほっと一息つけるおいしさでした。

「ティラミス ラテ」のおすすめカスタムは?

ティラミスらしい甘い仕上がりですが、より苦みやコーヒー感を求めるなら「エスプレッソショット追加」(+55円)がおすすめです。

また、ミルク変更では「アーモンドミルク変更」(+55円)もおすすめ。アーモンド特有の香ばしさが加わり、ひと味違ったティラミスの風味を楽しめそうです。

抹茶好き必見! 新作スイーツ「濃い抹茶タルト」も登場

ドリンクとあわせて楽しみたいのが、新作スイーツの「濃い抹茶タルト」。

抹茶の豊かな香りとうまみ、ほろ苦さを存分に味わえるよう、複数の素材を重ねたホリデーシーズン限定のデザートです。

タルトは、主に5つのパーツで構成されています。

表面を覆うのは、つややかな抹茶グラサージュ。濃厚な抹茶の香りに加え、一筋の銀粉がホリデーらしい特別感を演出します。

その下には、香り高い抹茶を使用したなめらかなムースを重ねています。さらに、しっとりと焼き上げた抹茶ブラウニーを組み合わせることで、異なる食感と抹茶のほろ苦さ、コクを楽しめる仕立てになっています。

ムースとブラウニーの間には、抹茶のうまみを引き立てるホワイトチョコレートソースを使用。やさしい甘さが全体をまろやかにまとめています。

土台にはバターの風味が広がる香ばしいタルト生地を採用。サクッとした食感がアクセントとなり、抹茶の豊かな風味を引き立てます。

実際に「濃い抹茶タルト」を食べてみた

見た目の通り"濃い"! これは抹茶好きにはたまらないのではないでしょうか。

特に表面を覆う抹茶グラサージュからは、抹茶の濃厚な味わいを楽しめます。一方、中の抹茶ムースはなめらかで、やさしい甘みが感じられました。

ホワイトチョコレートソースと抹茶の相性は抜群で、抹茶のうまみにまろやかな甘みがプラスされ、どのビバレッジと合わせても食べやすいと感じました。

「Merry & Meet Holiday Bingo Party」も開催中

スターバックスでは、11月2日から12月25日まで、スターバックス リワード会員を対象としたデジタルキャンペーン「Merry & Meet Holiday Bingo Party」を開催しています。

「Merry & Meet Holiday Bingo Party」

同キャンペーンは、対象商品の購入などを通じてビンゴに挑戦し、達成数に応じてさまざまな特典を獲得できるというものです。スターバックス公式アプリから参加でき、初回は商品を購入しなくてもビンゴに挑戦できます。

目玉となるのは、3,000円分の「ホリデーパーティーチケット」と、スターバックスのクマのキャラクターをデザインした「ベアリスタグラス(ステッカー3種付き)」。それぞれ抽選で3,000名にプレゼントされます。

さらに、1ビンゴ達成でオリジナルスマートフォン壁紙、2ビンゴ達成でオリジナルデジタル スターバックス カード、3ビンゴ達成で10 Bonus Starsが全員に付与されます。

なお、ベアリスタグラスの抽選対象となるのは11月30日までに3ビンゴを達成した人。ホリデーパーティーチケットの抽選参加期限は12月27日までとなっています。