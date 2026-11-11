スターバックス コーヒー ジャパンは11月18日、発売を延期していた初のカプセルトイ「スターバックス ジョイフル カプセル」を全国の店舗（一部店舗を除く）で発売する。人気ドリンクやフードをモチーフにしたぬいぐるみチャーム全5種を展開する。スターバックス初のカプセルトイで、価格は1個880円（税込）。

スターバックス初のカプセルトイ「スターバックス ジョイフル カプセル」

人気のビバレッジやフードが手のひらサイズのチャームに

チャームは人気のビバレッジやフードをモチーフにした手のひらサイズ。フックが付いており、バッグやポーチに取り付けたり、チャーム同士をつなげたりして楽しめる。1カプセルに全5種のうち1個がランダムで入る。

ラインアップは「ダブル トール ラテ（To Go）」「キャラメル マキアート（For Here）」「TOKYO ロースト」「抹茶 クリーム フラペチーノ」「シュガードーナツ」の全5種。商品サイズはデザインにより約50～80mm前後となる。

ダブル トール ラテ（To Go）

キャラメル マキアート（For Here）

TOKYO ロースト

抹茶 クリーム フラペチーノ

シュガードーナツ

「スターバックス ジョイフル カプセル」は全5種、税込880円／個。商品サイズは約50～80mm前後で、対象年齢は15歳以上。11月18日から全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で販売し、なくなり次第終了する。

1会計2点まで。種類の指定・交換はできず、販売方式は店舗により異なる場合がある。スターバックス リザーブ ロースタリー 東京、スターバックス リザーブ カフェ、スターバックス リザーブ ストア、スターバックス ティー＆カフェなど、一部店舗は取り扱い対象外となる。

ロースタリー 東京限定の全4種も同日発売

スターバックス リザーブ ロースタリー 東京では、同施設限定の「スターバックス リザーブ ジョイフル カプセル」も11月18日に発売する。価格は1個1,100円（税込）。「カフェ アメリカーノ（To Go）」「カフェ ラテ（For Here）」「東京 ロースタリー マイクロブレンド」「コルネッティ クレマ」の全4種を用意する。

ロースタリー 東京限定「スターバックス リザーブ ジョイフル カプセル」全4種

「スターバックス リザーブ ジョイフル カプセル」は全4種、税込1,100円／個。商品サイズは約50～80mm前後、対象年齢は15歳以上。11月18日からスターバックス リザーブ ロースタリー 東京で販売する定番商品で、一時的に欠品する場合がある。発売から一定期間は1会計2点まで。

発売初日はドライブスルー販売を一時休止

スターバックスによると、発売日は開店直後から数時間の混雑が予想されるため、ドライブスルーレーンでの販売を一時休止する。休止時間は店舗によって異なる。在庫・販売状況に関する電話での問い合わせには対応しないとしている。