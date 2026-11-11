スターバックス コーヒー ジャパンは11月18日、発売を延期していた初のカプセルトイ「スターバックス ジョイフル カプセル」を全国の店舗（一部店舗を除く）で発売する。人気ドリンクやフードをモチーフにしたぬいぐるみチャーム全5種を展開する。スターバックス初のカプセルトイで、価格は1個880円（税込）。
人気のビバレッジやフードが手のひらサイズのチャームに
チャームは人気のビバレッジやフードをモチーフにした手のひらサイズ。フックが付いており、バッグやポーチに取り付けたり、チャーム同士をつなげたりして楽しめる。1カプセルに全5種のうち1個がランダムで入る。
ラインアップは「ダブル トール ラテ（To Go）」「キャラメル マキアート（For Here）」「TOKYO ロースト」「抹茶 クリーム フラペチーノ」「シュガードーナツ」の全5種。商品サイズはデザインにより約50～80mm前後となる。
「スターバックス ジョイフル カプセル」は全5種、税込880円／個。商品サイズは約50～80mm前後で、対象年齢は15歳以上。11月18日から全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で販売し、なくなり次第終了する。
1会計2点まで。種類の指定・交換はできず、販売方式は店舗により異なる場合がある。スターバックス リザーブ ロースタリー 東京、スターバックス リザーブ カフェ、スターバックス リザーブ ストア、スターバックス ティー＆カフェなど、一部店舗は取り扱い対象外となる。
ロースタリー 東京限定の全4種も同日発売
スターバックス リザーブ ロースタリー 東京では、同施設限定の「スターバックス リザーブ ジョイフル カプセル」も11月18日に発売する。価格は1個1,100円（税込）。「カフェ アメリカーノ（To Go）」「カフェ ラテ（For Here）」「東京 ロースタリー マイクロブレンド」「コルネッティ クレマ」の全4種を用意する。
「スターバックス リザーブ ジョイフル カプセル」は全4種、税込1,100円／個。商品サイズは約50～80mm前後、対象年齢は15歳以上。11月18日からスターバックス リザーブ ロースタリー 東京で販売する定番商品で、一時的に欠品する場合がある。発売から一定期間は1会計2点まで。
発売初日はドライブスルー販売を一時休止
スターバックスによると、発売日は開店直後から数時間の混雑が予想されるため、ドライブスルーレーンでの販売を一時休止する。休止時間は店舗によって異なる。在庫・販売状況に関する電話での問い合わせには対応しないとしている。