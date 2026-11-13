スターバックスは、11月13日(金)より新作の『ポテト スープチーノ』を発売します。最近は肌寒い日も増え、少しずつ冬の訪れを感じる季節に。そんな寒い日にぴったりな、ほっと温まる一杯が登場します。試飲会でひと足先に味わってきたので、商品の特徴や気になる味わいを紹介します。

新作『ポテト スープチーノ』はどんな味?

「スープチーノ」とは、スターバックスで楽しめる、日常のさまざまなシーンに寄り添うスープメニューのこと。名前の由来は、“スープ”と“カプチーノ”を組み合わせた造語。カプチーノのようにきめ細やかなフォームミルクを合わせることで、スープのなめらかさと、ふわふわと軽やかな口当たりが特徴です。

今秋には、かぼちゃとミルクのやさしい甘みが楽しめる『パンプキン スープチーノ』が登場。そして今回、冬のご自愛スープとして新たに発売されるのが『ポテト スープチーノ』です。

『ポテト スープチーノ』(Shortサイズ 持ち帰り491円、店内利用500円 / Tallサイズ 持ち帰り530円、店内利用540円)

『ポテト スープチーノ』は、オーブンで焼いたホクホクのポテトを思わせる香ばしさをベースに、あめ色玉ねぎのような深いコクと野菜のほのかな甘みを重ねた、味わい豊かなスープ。ポテトのやさしい甘みとバターのようなまろやかさが調和し、寒い季節に恋しくなる、ほっとする味わいが楽しめます。仕上げにはローストアーモンドをトッピングし、香ばしさと食感の変化がアクセントになる一杯です。

実際に口に運んでみると、「スープチーノ」ならではのふんわりとした口当たり。そのあとからポテトの素朴な甘みと香ばしさ、玉ねぎや野菜の旨みがじんわりと重なり、奥行きのある味わいが広がります。バターやチーズを思わせるコクがありながらも、後味は軽やか。トッピングのローストアーモンドは、カリッとした食感が心地よいアクセントになっていました。ほどよい塩味も感じられるので、小腹が空いたときはもちろん、食事のお供にもぴったり！ 心までほっこりと温めてくれる一杯でした。

「バゲットサンドをディップすると、まるでグラタン!? ご褒美ランチにもおすすめ」

『ハム＆ゴーダチーズ スターバックス バゲットサンド』(持ち帰り530円、店内利用540円)と合わせてランチにも

今回、『ポテト スープチーノ』と一緒にいただいたのは『ハム＆ゴーダチーズ スターバックス バゲットサンド』。『ポテト スープチーノ』にディップして食べるとおいしいと聞いたので、実際に試してみました。

「スターバックス バゲットサンド」といえば、外は香ばしく、中はもちっとした食感が魅力。「スープチーノ」にディップすると、その食感やおいしさが損なわれてしまうのでは？と思っていたのですが、実際に試してみると、バゲットの香ばしさと『ポテト スープチーノ』のまろやかで奥行きのある味わいが絶妙にマッチ！まるでグラタンを食べているかのような、満足感のある味わいです。ハムとゴーダチーズのほどよい塩味が、ポテトのやさしい甘みとクリーミーなコクを引き立て、思わずもうひと口と手が伸びてしまう、やみつきのおいしさでした。

いつものバゲットサンドが、スープチーノにディップするだけでちょっぴり贅沢な味わいに。ほっとひと息つきたい日のご褒美ランチにもおすすめです。

『ポテト スープチーノ』のカロリーは?

『ポテト スープチーノ』のカロリーはshortサイズで155kcal、tallサイズで247kcalです。

『ポテト スープチーノ』の価格は?

『ポテト スープチーノ』の価格は、shortサイズで、店内利用の場合500円、持ち帰りの場合491円。 Tallサイズで、店内利用の場合540円、持ち帰りの場合530円です。

『ポテト スープチーノ』のオススメのカスタムは?

「スープチーノ」といえば、ミルクを変更して、自分好みの味わいを選べるのも魅力のひとつ。おすすめのカスタマイズを聞いてみると、アーモンドミルクに変更(+55円)することで、トッピングのローストアーモンドの香ばしさと調和して、ポテトのほくほくとした風味をより一層引き立てるのだそう。ナッツのやさしい甘みが加わることで、よりコク深く豊かな味わいが楽しめますよ。

また、植物性のミルクに変更すると、スープチーノのテクスチャーも変わるので、自分好みの一杯をぜひ見つけてみてくださいね。

『ポテト スープチーノ』の販売期間は?

『ポテト スープチーノ』の販売期間は、11月13日(金)からなくなり次第終了となります。

これから寒さが本格的になる季節。心も体も温めてくれる『ポテト スープチーノ』で、ほっとひと息つく温かな時間を過ごしてみてはいかがでしょうか？