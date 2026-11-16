スターバックス コーヒー ジャパンは11月20日から、ホリデーシーズンの新作「抹茶 ティラミス フラペチーノ」を全国の店舗(一部店舗を除く)で発売する。抹茶のほろ苦さとマスカルポーネクリームのまろやかなコクを組み合わせた一杯で、価格は持ち帰り707円、店内利用720円。

「抹茶 ティラミス フラペチーノ」(持ち帰り707円、店内利用720円)(出所:スターバックス コーヒー ジャパン)

スターバックス コーヒー ジャパンは11月20日から、ホリデーシーズンの新作「抹茶 ティラミス フラペチーノ」を全国の店舗(一部店舗を除く)で発売する。

今回登場するのは、抹茶とティラミスを組み合わせたフラペチーノ。ティラミスに欠かせないマスカルポーネクリームを使用し、抹茶のほろ苦さやうまみと、クリームのまろやかなコクを重ねた、ホリデーシーズン限定の一杯となっている。

抹茶ソースとマスカルポーネクリームを重ねた新作フラペチーノ

「抹茶 ティラミス フラペチーノ」は、カップの底に抹茶のうまみを凝縮した濃厚な抹茶ソースを入れ、その上にスターバックスオリジナルブレンドの抹茶パウダーを使用したフラペチーノを重ねた商品。

さらに、ティラミスのクリーム層をイメージしたマスカルポーネクリームをトッピングし、仕上げに抹茶パウダーを振りかけている。

カップの底にあるとろりとした抹茶ソース、なめらかな抹茶風味のフラペチーノ、クリーミーなマスカルポーネクリームが層になっているのが特徴。飲み進めることで、それぞれの素材が混ざり合い、抹茶のほろ苦さとクリームのコクを楽しめる仕立てとなっている。

価格は720円、11月20日から全国で販売

「抹茶 ティラミス フラペチーノ」はTallサイズのみで、価格は持ち帰り707円、店内利用720円。

11月20日から全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)で販売する。販売終了日は発表されておらず、一時的な欠品や早期に販売を終了する場合がある。