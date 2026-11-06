三井不動産は、千葉県船橋市にて「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY北館建替え計画」のII期建築に着工した。II期の開業は2028年夏を予定している。

三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY北館建替え計画 北館II期エリア 外観イメージ

同施設は、1981年4月に「ららぽーと船橋ショッピングセンター」として開業した、ららぽーと1号店。2023年1月に北館の一部を一時閉館し、2025年10月には北館I期エリアがグランドオープンした。今回着工したII期エリアは、北館建替え計画の第2弾となる。

北館II期エリアの再開業時には、店舗数は従来の約150店舗から約200店舗に拡大し、施設全体で約600店舗、延床面積約43万1,700㎡規模へと大きく発展する。ららぽーと1号店でも同施設に、フラッグシップ物件としてさらなる魅力付けを図っていく。

三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY北館建替え計画 北館II期エリア

建物は「インダストリアルワーフ(工業埠頭)」をデザインコンセプトに、高感度ファッションや食物販ゾーンを拡充。従来の中央広場を約3倍に広げた屋内型スタジアムコートへとアップデートする。これまで長年親しまれてきた中央広場の役割を継承しながら、さらなる賑わいと新たな交流の創出を目指す。

三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY北館建替え計画 北館II期エリア 屋内型スタジアムコートイメージ

施設中心に位置する「ハーバー通り」を幅員2倍に拡幅し、遊具エリアを備えた人工芝生広場を新設する。

三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY ハーバー通りII期完成時予定 イメージ

近隣の「ららテラスTOKYO-BAY」や「LaLa arena TOKYO-BAY」との連携も深め、スポーツ・エンターテインメントを通じた南船橋エリアの活性化を図る。