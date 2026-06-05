今やオンライン面接が一般的な時代。カメラ、マイクのチェックだけでなく背景も確認しないと......

終わったあとに「これ、映ってた!?」と青ざめた経験がある人もいるのではないでしょうか。特に就活中は、面接官のちょっとした反応や視線の動きが気になってしまうもの。「何か変なこと言った?」「印象悪かったかも……」と、あとから何度も思い返してしまう人も少なくないようです。

今回は、人気漫画「#就活でやらかした話」から、就活生ならヒヤッとするエピソードをご紹介します。

ぜひ、結末を予想してみてください。

就活でやらかした話クイズ「面接官は何を見ていた?」

ウェブ面接中、なぜか面接官がこちらと目を合わせてくれない――。話している最中も、時折どこか気まずそうに視線をそらす相手に、「受け答え、変だったかな……」と不安になる主人公。

しかし面接後、部屋を見回した瞬間、"原因らしきもの"に気づきます。

さて、面接官はいったい何を見ていたのでしょうか?

① こっちをじっと見つめる"推しアイドルのポスター"

② 部屋干し中の"洗濯物"

③ 予定を書き込んだ"カレンダー"

・・・・・・・・・・・・・・

✅面接官が気まずそうだった"本当の理由"とは……こちら!

・・・・・・・・・・・・・・

※答えはこの記事の最後にあります。

オンライン面接、"背景の生活感"にヒヤッとする人も

オンライン面接では、自分では気づいていなかった"背景の情報量"に後から驚くこともあるようです。

特にオンとオフの切り替えが難しい自宅参加の場合、生活感のあるものが映り込んでいた……というケースも少なくないのかもしれません。

▶なお、今回の答えは② 部屋干し中の"洗濯物" でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!