INFORICHは12月10日より、モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」において、グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY」による新デザインのモバイルバッテリーを展開する。

本取り組みは、「CHARGESPOT」とCASETiFYによる初のタッグ。フラワーモチーフなどをあしらった、CASETiFYのポップでアイコニックなデザイン3種類をモバイルバッテリーに採用。都市部を中心とした若年層やファッション・カルチャー感度の高い層へ向けて、これまでにないブランド体験を提供する。

また、新デザインは、日本だけでなく、世界9カ国・地域(日本、香港、台湾、タイ、シンガポール、オーストラリア、イタリア、イギリス、アメリカ)で同時展開スタート。「CHARGESPOT」のグローバル基盤を活かし、国外のユーザーにも「新たな充電体験」を届けるという。

なお、新デザイン登場を記念して、日本限定でXキャンペーンを開催。12月10日〜24日の期間中、CHARGESPOT公式X(@CHARGESPOT_JP)をフォローし、対象投稿をリポストすると、抽選で5名に「CASETiFY スマートフォンケース」「Snappy ミラー カードホルダースタンド」「CHARGESPOT 半年間使い放題クーポン」のセットが当たる。