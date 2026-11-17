INFORICHはこのほど、スマートフォン向け位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』とパートナーシップを締結。11月14日より、世界9カ国・地域に設置した「CHARGESPOT」3万箇所が、ゲーム内の「ポケストップ」や「ジム」として順次登場する。

INFORICHがパートナーシップを結んだのは、Scopely Exploreがポケモンと共同で運営しているスマートフォン向け位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』。2016年7月の配信開始以来、毎年モバイルゲームのグローバルランキングでトップ10に入る人気を誇ってきた同アプリは、地球全体を巨大なゲームの舞台へと変えてきた。

今回のパートナーシップでは、商業施設、交通拠点、観光地など、人々が日常的に訪れるさまざまな場所に設置されている世界9カ国・地域(日本、香港、台湾、タイ、シンガポール、イギリス、イタリア、オーストラリア、アメリカ)の「CHARGESPOT」設置スポットのうち3万箇所が、ゲーム内の「ポケストップ」や「ジム」として順次登場する（日本国内では、まず約2,700カ所が「ポケストップ」「ジム」として登場し、その後、最大2万カ所まで順次拡大される予定）。

ゲーム内でのアイテム獲得やジムバトル・レイドバトルをきっかけに、国内外のプレイヤーがこれらの場所を知り、足を運ぶ新たな接点が生まれるほか、プレイヤーは、アイテムの獲得やレイドバトルに合わせて、その場でモバイルバッテリーをレンタルすることができる。

本企画を通して同社は、ゲーム内での探索と実際の場所で利用できる充電サービスを結びつけ、充電切れを気にせず街歩きやゲームを楽しめる環境を支えていくという。

(C)Scopely Explore ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK