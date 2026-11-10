INFORICHは11月13日より、応援広告プラットフォーム「CheerSPOT」において、レジェンド・アニソンダンスパフォーマンスグループ「REAL AKIBA BOYZ」20周年タイアップ企画として、渋谷区内のファミリーマート20店舗にて店舗ジャック施策を開催する。
本取り組みは、コンビニを舞台に、CHARGESPOTのデジタルサイネージや限定POP・音声、CheerSPOTアプリを連動させた企画。
今回は、結成20周年を迎えたレジェンド・アニソンダンスパフォーマンスグループ「REAL AKIBA BOYZ(以下、RAB)」とタイアップ。11月9日～29日までの期間中、CheerSPOTアプリ内にRAB特設チアコンテンツを公開し、アプリ上でファンからの応援広告(チア)を受け付けている。
また、11月13日～23日の期間中、渋谷区ファミリーマート20店舗限定で、CHARGESPOTサイネージにてRABの迫力のライブ映像を放映。また、CHARGESPOTのスタンドPOPは「RABの20周年限定デザイン」に、レンタルする際の音声は「RABメンバーのスペシャル音声」が流れる特別仕様となっている。
さらに、限定グッズが当たるマストバイキャンペーンも開催される。応募するには、対象の20店舗にてファミマルのお茶を購入し、レシート画像を撮影。また、CheerSPOTアプリにて、RABチアコンテンツに「5チア以上」を実施したうえで、対象店舗のCHARGESPOTスタンドPOP右下のQRコードから応募フォームに入力し、レシート画像を添付すれば応募完了。抽選で10名に、限定コラボグッズが当たる。
なお、対象のファミリーマート20店舗は以下のとおり。
- 渋谷フィンガーアベニュー店
- 渋谷宇田川交番前店
- 渋谷マークシティ店
- 道玄坂中央店
- パンゲアストア渋谷店
- 渋谷公園通り店
- 道玄坂センタービル店
- 渋谷クロスタワー店
- 渋谷消防署南店
- 渋谷オーチャードロード店
- 道玄坂二丁目店
- 渋谷警察東店
- 渋谷二丁目中央店
- 宮益坂上店
- 渋谷松濤一丁目店
- 渋谷神南北谷公園前店
- 渋谷三丁目店
- 渋谷明治通り店
- 神宮前店
- 神宮前五丁目店
※応募締切・当選発表の方法はCheerSPOT公式SNS等にて追って案内する。
※サイネージの放映状況は、各店舗の筐体の稼働状況により異なる場合がある。
※内容は予告なく変更になる場合がある。