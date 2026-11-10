INFORICHは11月13日より、応援広告プラットフォーム「CheerSPOT」において、レジェンド・アニソンダンスパフォーマンスグループ「REAL AKIBA BOYZ」20周年タイアップ企画として、渋谷区内のファミリーマート20店舗にて店舗ジャック施策を開催する。

CheerSPOT×「REAL AKIBA BOYZ」

本取り組みは、コンビニを舞台に、CHARGESPOTのデジタルサイネージや限定POP・音声、CheerSPOTアプリを連動させた企画。

今回は、結成20周年を迎えたレジェンド・アニソンダンスパフォーマンスグループ「REAL AKIBA BOYZ(以下、RAB)」とタイアップ。11月9日～29日までの期間中、CheerSPOTアプリ内にRAB特設チアコンテンツを公開し、アプリ上でファンからの応援広告(チア)を受け付けている。

また、11月13日～23日の期間中、渋谷区ファミリーマート20店舗限定で、CHARGESPOTサイネージにてRABの迫力のライブ映像を放映。また、CHARGESPOTのスタンドPOPは「RABの20周年限定デザイン」に、レンタルする際の音声は「RABメンバーのスペシャル音声」が流れる特別仕様となっている。

さらに、限定グッズが当たるマストバイキャンペーンも開催される。応募するには、対象の20店舗にてファミマルのお茶を購入し、レシート画像を撮影。また、CheerSPOTアプリにて、RABチアコンテンツに「5チア以上」を実施したうえで、対象店舗のCHARGESPOTスタンドPOP右下のQRコードから応募フォームに入力し、レシート画像を添付すれば応募完了。抽選で10名に、限定コラボグッズが当たる。

なお、対象のファミリーマート20店舗は以下のとおり。

渋谷フィンガーアベニュー店

渋谷宇田川交番前店

渋谷マークシティ店

道玄坂中央店

パンゲアストア渋谷店

渋谷公園通り店

道玄坂センタービル店

渋谷クロスタワー店

渋谷消防署南店

渋谷オーチャードロード店

道玄坂二丁目店

渋谷警察東店

渋谷二丁目中央店

宮益坂上店

渋谷松濤一丁目店

渋谷神南北谷公園前店

渋谷三丁目店

渋谷明治通り店

神宮前店

神宮前五丁目店

※応募締切・当選発表の方法はCheerSPOT公式SNS等にて追って案内する。

※サイネージの放映状況は、各店舗の筐体の稼働状況により異なる場合がある。

※内容は予告なく変更になる場合がある。