星野リゾートが展開する「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)は2027年1月6日から、「ナイトストロベリーツアー」開催する。

冬に旬を迎えるいちごは、その甘酸っぱさと見た目の可愛らしさから、老若男女に愛されるフルーツ。特に静岡県内で生産されるいちごの大半を占める「紅ほっぺ」は、果実が大きく香りが豊かなことが特徴だ。また日没後のいちごは、葉からの蒸散作用が止まった後も一定時間水分を吸い上げるため、最もジューシーな味わいになる。静岡県を代表する紅ほっぺの、夜の時間ならではの美味しさを知ってほしいという想いから、栽培環境や品質に徹底的にこだわる「伊豆ホーリーズ」の協力を得て、夜の貸切ハウスでのプログラムを企画した。

期間は2027年1月6日～3月30日の偶数日。料金は20歳以上が1名12,000円(1名のみで参加の場合は15,000円)、20歳未満は1名8,000円(20歳未満のみでの参加は不可)。いちご狩り体験、クレープシュゼット作り体験、オリジナルカクテルが含まれる。20歳未満にはカクテルの提供はない。定員は1日1組6名まで。公式サイトにて、3日前まで予約を受け付ける。

貸切のイルミネーション輝くハウスで「紅ほっぺ」を満喫

イルミネーション輝く幻想的な貸切空間

夕食後、ホテルを出発して向かうのは、イルミネーションが輝きレッドカーペットが敷かれた、1日1組限定の貸切ハウス。通常は一般開放されていない「伊豆ホーリーズ」のハウスで、入賞歴のある特別な紅ほっぺのいちご狩りを行う。夜の時間帯、1日の中で最もジューシーな味わいとなるいちごを、貸切空間で心ゆくまで堪能できる。

自分で摘んだいちごで作るクレープシュゼット

いちご狩りの後は、ハウスの中に用意された席で、自分で摘んだいちごを使ったクレープシュゼットを作る。特製ソースでクレープ生地といちごを丁寧に煮詰め、ひんやりとしたミルクのソルベをトッピング。熱々のクレープに冷たいソルベが溶け合う味わいを堪能できる。

紅ほっぺを使用したオリジナルカクテルで余韻を楽しむ

ホテルに戻った後は、客室でオリジナルカクテルを味わえる。このカクテルは、伊豆ホーリーズで大切に育てられた紅ほっぺを使い、伊豆半島の下田にある「白浜蒸留所」の協力のもと、同ツアーのためだけに作られた限定の一杯。地域のこだわりが詰まったカクテルと共に、いちご狩りの甘く楽しい余韻に浸れる。