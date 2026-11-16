星野リゾートが展開する「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)は2027年1月27日～3月7日の期間、「スノーリゾートタウン2027」を開催する。

山梨県では1月から3月にかけて、八ヶ岳から冷たく乾燥した「八ヶ岳おろし」と呼ばれる北風が吹く。八ヶ岳おろしによって舞い降りる雪が煌めく様子を全長160mのメインストリート「ピーマン通り」の装飾やプロジェクションマッピングで表現。街の中にはスケートリンクが登場するほか、キッチンカーでは、冬に美味しさが増すほうれん草のキッシュと冬野菜のミネストローネを提供する。さらに、八ヶ岳から舞い降りる雪をイメージしたサンキャッチャー作り体験もでき、幻想的な空間で八ヶ岳の冬を楽しみ尽くせる。

八ヶ岳から舞い降りる雪が輝く幻想的な街

幻想的な街で楽しむスケート体験

全長160mに及ぶピーマン通りは、八ヶ岳から舞い降りる雪が太陽の光によって煌めく様子を表現した装飾で輝く。長さの異なるクリスタルの装飾は、雪が地上に舞い降りてくる軌跡を表現しており、太陽の光があたると、本物の雪のようにキラキラと光る。また、幻想的な光の中で楽しめる、スケートリンクもピーマン通りに登場。夕暮れからは、八ヶ岳から舞い降りる雪が煌めく様子を表現したプロジェクションマッピングが投影され、昼夜で異なる景色の中でスケートが楽しめる。

冬の恵みを味わい身体の内側から温まるキッシュとスープ

ピーマン通りのキッチンカーでは、「ほうれん草のキッシュ」(800円)と「冬野菜のミネストローネ」(600円)を販売する。キッシュには冬に甘みが増すほうれん草、ミネストローネには紅心大根やロマネスコをはじめとした10種類の野菜を使用。幻想的な街で冬の恵みを味わい、身体の内側からほっと温まれる。

八ヶ岳から舞い降りる雪をイメージしたサンキャッチャー作り

舞い降りる雪をイメージしたサンキャッチャー

八ヶ岳から舞い降りる雪が煌めく様子を表現したオリジナルの「サンキャッチャー作り」(2,400円～)が登場。形の異なるクリスタルや木のパーツを組み合わせて、自分だけのサンキャッチャーが作れる。日中は太陽の光を当てることでキラキラと輝き、持ち歩きながらピーマン通りの散策や写真撮影を楽しめる。