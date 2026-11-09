ジャルパックは、プレミアムツアー『ラグジュアリークラスの観光列車「赤い星 オホーツクの風」と流氷観光砕氷船おーろら陸と海から体感する冬の北海道 3日間』を販売している。

本ツアーは、話題のラグジュアリークラスの観光列車と迫力あふれる流氷クルーズを組み合わせたプレミアムツアー。

1日目は、羽田空港からJAL国内線で新千歳空港へ。到着後は各自で札幌グランドホテルへ向かう。2日目は、雄大な石狩平野から雪化粧した大雪山系、そして幻想的なオホーツクへと移ろう景色が魅力の札幌～網走区間を、2027年運行開始予定のラグジュアリークラスの観光列車「赤い星 オホーツクの風」で巡る。

※途中の駅では停車のみ行い、改札の外へは出られない(途中下車不可)

※途中停車駅や時刻は変更となる可能性がある

※運行計画は2026年11月現在のもので、すべて予定である。変更となる可能性がある

車内ラウンジカーでは、冬の歩き方や北海道弁などを、北海道在住のサービススタッフがクイズ形式で紹介する無料イベント「～ウエルカムイベントHOKKAIDOマスター講座～」(予約不要)や、使用済みの蛍光灯を原材料としたSDGsな素材“流氷硝子”を用いた有料イベント「～アクセサリー組み立て体験～」(札幌駅発車後、車内にて予約)が開催されるほか、ランチには、旭川の老舗料亭「花月会館」が提供する日本料理も用意されており、列車での移動そのものが旅のハイライトに。

3日目は、流氷を力強く押し砕き進むダイナミックな流氷観光砕氷船「おーろら」に乗船。流氷が見られる日には、オホーツク海に広がる流氷を船上から間近に楽しめる。

また、昼食には、近海で獲れた希少なイバラガニの旨みを贅沢に堪能できる、ジャルパックオリジナル「イバラガニの釜飯御膳」が用意されている。なお、帰路は女満別空港から羽田空港へのフライトとなる。

北天の丘 あばしり湖鶴雅リゾート

宿泊は、1日目が札幌の「札幌グランドホテル」、2日目が網走の「北天の丘 あばしり湖鶴雅リゾート」。歴史と気品あふれるシティホテルと、極上の温泉と趣豊かなロケーションを誇るリゾートホテルで、旅の余韻に浸る贅沢なくつろぎの時間を過ごすことができる。

出発日は2027年3月2日、羽田発着。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

※画像は全てイメージ。

※流氷は天候や海流の状況により、見られない場合がある。