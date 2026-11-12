ジャルパックが販売する「〔ツアーコンダクターと巡る〕憧れのリゾート地ニースとモナコに連泊! 美しき南フランス周遊 7日間」は、2027年2月、3月、4月に各1回出発する。2月17日発のコースでは、地中海沿岸の街を巡りながら、ニースとマントンで開かれる2つの祭りを訪れる。

ニース (C)Adobe Stock

2月17日発はニースのカーニバルとマントンのレモン祭りへ

2月17日出発分では、150年以上の歴史を持つ「ニースのカーニバル」を観覧席から鑑賞する。マントンの「レモン祭り」では、ビオヴェ庭園に並ぶレモンやオレンジで作った大型のオブジェを見学し、パレードを観覧席から楽しむ。

ニースのカーニバル (C)Adobe Stock

マントンのレモン祭り (C)Adobe Stock

コート・ダジュールで美術館巡りと香水作り

ニースではマティス美術館とシャガール美術館を訪れ、港町アンティーブでは、海を望むグリマルディ城内のピカソ美術館を見学する。

アンティーブ (C)Adobe Stock

断崖に建つエズでは、小道を歩きながら地中海を見渡す景色を楽しむ。グラースでは、フラゴナールの香水工場でミニ香水作りを体験する。

エズ (C)Adobe Stock

香水作り体験

ニースとモナコに連泊、王宮周辺も散策

モナコでは、グランカジノや王宮などを巡る。ツアーはニースとモナコでそれぞれ連泊する日程で、モナコでは地中海に面する「フェアモント・モンテカルロ」に宿泊する。

モナコ公国 (C)Adobe Stock

出発日は2027年2月17日(水)、3月17日(水)、4月14日(水)で、旅行日数は7日間。JALエコノミークラス利用時の旅行代金は大人1人119万9,900円～124万9,900円で、こども代金は大人代金から1万円引きとなる。

羽田空港からツアーコンダクターが同行

羽田空港からの全行程にツアーコンダクターが同行し、日本発着の国際線にはJAL便を利用する。ジャルパックは、24時間体制の医療サポートも用意している。詳細はジャルパックのデジタルパンフレットで確認できる。