「BEB(ベブ) by 星野リゾート」は2027年1月4日から、「学生限定! BEB卒旅エコひいきプラン」をBEB全4施設共通で展開する。

学生限定、アクティビティや朝食付きのプランが登場

現役の大学生への卒業旅行回数の調査では、全体の47%が1回、21%が2回、5%が3回行くと回答しており、コミュニティの拡大に伴い多くの学生が複数回の卒業旅行を希望していることがわかる。しかし同時に、近年の物価高による旅行費用の負担増も懸念されている。

そこでBEBでは、卒業旅行シーズンに向けた同プランを企画した。宿泊割引にとどまらず、各地域の特色あふれるアクティビティや朝食を組み込んだ仕様とすることで、旅先での追加負担を抑え、学生が費用を気にせず何度も気軽に大切な思い出を作れるよう応援する。

期間は2027年1月4日～3月31日。学生限定で、チェックイン時に学生証を提示(1室1名以上)する必要がある。予約は各施設公式サイトにて2日前まで受け付ける。

仲間と旅を満喫する体験が盛りだくさん

同プランでは、学生最後の思い出を彩るアクティビティを各施設で楽しめる。宿泊だけでなく、地域の特色を感じられる体験を通して、仲間との絆が深まる卒業旅行をサポートする。

「BEB5土浦」(茨城県土浦市)では、駅ウエのホテル内でアクティブに楽しめる体験を用意。自分で自転車を漕いで作る「フェンダーブレンダースムージー」、SNS映えする「メロンまるごとクリームソーダ」、部屋で楽しめるボードゲームで仲間と盛り上がれる。

「BEB5沖縄瀬良垣」(沖縄県国頭郡)では、冬でも利用できる温水プールや大型のバレルサウナで心身をリフレッシュできる。また、ビーチに身に着けて行けるヘアクリップ作りをはじめ、さまざまなオリジナルアイテム作りも楽しめる。

バレルサウナでリフレッシュ

「BEB5軽井沢」(長野県北佐久郡)では、自然を満喫するステイを提案する。森の中でのスケート体験や、源泉かけ流しの「星野温泉 トンボの湯」、1年後の自分に手紙を書く「未来レター」など特典が盛りだくさん。夜は24時間使えるパブリックスペース「TAMARIBA(タマリバ)」で友人たちと語り明かせる。

今年7月に開業した「BEB5門司港」(福岡県北九州市)では、海峡に沈む夕陽をドリンク片手に楽しむ「海峡SUNSET HOUR」や、国際貿易港として賑わった門司港の異国情緒に浸る「レトロナイトラウンジ」など、心トキメく体験ができる。

地域の特色を生かしたモーニング

同プランでは、各施設ごとに地域の特色あるモーニングを用意する。旅の醍醐味を感じる、個性豊かな朝食体験が楽しめる。

内容の一例として、BEB5軽井沢では、パンや具材を自分好みにカスタマイズできる体験型のサンドイッチ朝食を提供する。周りの目を気にせず、寝起きのまま食べられる客室や、軽井沢の自然を全身で浴びながら楽しめる中庭など好きな場所で味わえる。時間に縛られない自由気ままな軽井沢旅を満喫できる。

パンや具材をカスタマイズできる体験型のサンドイッチ朝食

BEB5門司港の朝食は、日本やアジア諸国をはじめとする多国籍な麺料理に、数種類のスープやトッピングを自由に組み合わせ、自身でオリジナルの1杯を創り上げる体験型ビュッフェ。さらに焼き立てのバナナフレンチトーストをライブキッチンにて提供する。