星野リゾートが展開する「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡)は2027年1月5日～4月23日の期間、「いちごフルステイ」を開催する。

いちご農園をイメージした空間がお出迎え

いちご農園をイメージした空間

レセプションには、いちごの実や花をイメージした赤や緑、白のドライフラワーを中心に装飾を施し、まるでいちご農園にいるかのような空間を演出する。農作業のアイテムがあしらわれた装飾の中に入り、その世界観に包まれながら写真撮影を楽しめるほか、空間全体に広がる甘い香りが没入感を高める。

ビュッフェレストランで堪能するいちご尽くし

ビュッフェレストラン「SHAKI SHAKI」では、イベント期間中、夕食のデザートに旬のいちごを好きなだけ食べることができる、いちごデザートコーナーが登場する。翌日の朝食では、自然な甘さのいちごピューレと地元の牧場から取り寄せた乳脂肪分の高い濃厚な牛乳と合わせて楽しむ「いちごミルク」を提供する。朝も夜も、いちごを堪能できる。

夕食でのいちご食べ放題

いちごを深掘りして味わう夜の「いちごディスカバリー」

夜のPOKO POKOにて、知的好奇心を刺激するプログラム「いちごディスカバリー」を開催する。クイズ形式で美味しい実の見分け方や栃木県で栽培しているいちごの種類や歴史を学べる体験。終了後は「いちごフルラウンジ」としてオープンし、いちごスパークリングワインやいちごを使った特製ピンチョスを味わうことができる。ドリンクは無料、いちごのおつまみは1,000円～。

いちごのスパークリングといちごのピンチョス

旅の思い出を持ち帰る「ストロベリーフラワーポットづくり」

アクティビティ施設「グリーンハウス」では、いちごの魅力を詰め込んだ「ストロベリーフラワーポットづくり」(1セット3,500円)を楽しめる。フラワーポットのメインには、いちごにそっくりな姿をした「ストロベリーフィールズ」の花を使用。さらに、いちごの葉の押し花を添えることで、よりリアルな仕上がりを楽しめる。まるで箱いっぱいにいちごを詰めているような可愛らしい作品は、那須での豊かな旅の思い出として持ち帰ることができる。