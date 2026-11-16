9人組グローバルグループ・＆TEAMが、大みそかに放送される『第77回NHK紅白歌合戦』に出場することが決定した。昨年に続き、2年連続の出場となる。

&TEAM「日本の皆さんにとって素敵な夜になるようなパフォーマンスを」

&TEAM (C)YX LABELS

2年連続の紅白出場を受け、＆TEAMは「日本の皆さんが楽しみにしている1年に1度の大舞台に今年も出場させていただくことになりとても光栄に思います」と喜びをコメントした。

今年は、3rd EP『We on Fire』でミリオンを達成したほか、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」に52位で初チャートイン。さらに、9月発売のKR 2nd Mini Album『Mark on Me』では「Billboard 200」20位を記録した。これは日本発ボーイグループとして歴代最高位となるという。

また、自身最大規模となるアジアツアー「2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'」では、アンコール公演を含め全14都市23公演で約23万人を動員。ベルーナドームと韓国・KSPOドームでも単独公演を開催し、日本発ボーイグループ初となる“日韓単独ドーム公演”を実現した。8月にはグループ初となるアメリカでの活動も行った。

そうした1年を振り返り、メンバーは今年の紅白のテーマ「こえていこう、歌とともに。」に触れながら、「僕たち&TEAMにとって今年は、米ビルボード200でのTOP20チャートインをはじめ、アジアツアーやアメリカでの音楽活動、国内含め最多都市を巡るコンサートツアーの開催など、歌を通じて、言語や地域の枠をこえて、国内から世界中の皆さんまでつながることができた1年でした」とコメント。

続けて、「これまで結んできた大切なご縁や、一歩ずつ積み重ねてきた歩みがこうして今年も実を結んだことを心から嬉しく思います。一年を締めくくる大晦日、日本の皆さんにとって素敵な夜になるようなパフォーマンスを届けます」と意気込んだ。

昨年の『第76回NHK紅白歌合戦』では、2022年のデビューから3年目にして初出場を果たし、「FIREWORK」を披露。2度目となる紅白の舞台で、2026年を締めくくるどのようなパフォーマンスを見せるのか注目される。